Luis Fernandez, 66 ans, revit son plus grand match

L'équipe de France battait le Brésil en quarts de la Coupe du monde, au Mexique, en 1986. Quarante ans plus tard, Luis Fernandez, le héros de la rencontre, est de retour à Guadalajara. Il a eu mille vies depuis et, à 66 ans, il lui arrive encore de jouer la comédie, une signature depuis toujours. Mais en cet instant, la nostalgie qu'il tente de réprimer le submerge durant quelques secondes.

Le 21 juin 1986, l'équipe de France battait le Brésil en quarts de la Coupe du monde, au Mexique, à l'issue d'un des plus grands matches de l'histoire de la compétition.

En mars, nous avons ramené Luis Fernandez, le héros de la rencontre, à Guadalajara. Quarante ans plus tard, 'petit bonhomme' est de retour dans le décor de sa plus belle histoire. Il a eu mille vies depuis et, à 66 ans, il lui arrive encore de jouer la comédie, une signature depuis toujours. Mais en cet instant, la nostalgie qu'il tente de réprimer le submerge durant quelques secondes.

Alors ?

'Alors, il y a de l'émotion, mon cher, beaucoup d'émotion. Ça y ressemble. Comme à l'époque. On a l'impression que ça n'a pas bougé.





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