Luis Enrique vise le triplé de Ligue des champions avec le PSG

L'entraîneur du PSG a exprimé son ambition de remporter encore de nombreuses Ligue des champions avec son équipe.

Luis Enrique , entraîneur du PSG , a exprimé son ambition de remporter encore de nombreuses Ligue des champions avec son équipe. Dans une interview accordée à Canal+, il a déclaré que son objectif est de remporter le double de trophées , voire le triplé, et a même énuméré les six étoiles qu'il souhaite obtenir.

C'est le plan, a-t-il répondu avec un éclat de rire. Luis Enrique a offert au club son premier sacre européen en 2025 après une victoire contre l'Inter Milan en finale, et il a récidivé samedi dans un scénario bien plus fermé et crispant pour son équipe. L'Espagnol a été interrogé sur la quête d'une troisième étoile consécutive la saison prochaine et a déclaré que c'est clair que des objectifs à préparer, on a le temps.

Il a ajouté que c'est le moment des vacances, d'arriver à l'été, et que l'année dernière, on avait marqué l'histoire. On avait joué le Mondial des clubs et ça a été très difficile, très dur. Cette année, la majorité des joueurs vont aller avec leur nation pour disputer la Coupe du monde, mais pour nous, en tant que staff, on va profiter de cet été. Clairement, il y aura des moments pour parler de 'back-to-back-to-back', comme l'a dit Luis Campos.

On est content d'avoir des objectifs à la hauteur de nos supporters, à la hauteur de ce club et à la hauteur de la ville





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