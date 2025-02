Luis Enrique Satisfait Après la Victoire du PSG contre Brest

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, est visiblement satisfait après la victoire de son équipe contre le Stade Brestois lors du barrage aller de la Ligue des Champions. Malgré un résultat qui a semblé exagéré par rapport à la prestation de Brest, Luis Enrique met en avant la solidarité de son équipe et les performances individuelles de Vitinha et Ousmane Dembélé.

Après le choc des barrages aller de la Ligue des Champions face au Stade Brest ois, l'entraîneur du PSG , Luis Enrique , était naturellement un homme satisfait. Quelques jours seulement après s'être affrontés pour la première fois en Ligue 1, lors d'une victoire éclatante des Parisiens sur le score de 5 à 2, le Stade Brest ois et le Paris Saint-Germain s'affrontaient ce mardi à un horaire inédit (18h45) pour le barrage aller de la Ligue des Champions.

La victoire était déjà un sésame pour les huitièmes de finale. « Le résultat m'a plu. Brest est une équipe qui avait marqué huit buts contre nous lors des cinq derniers matchs, notre solidarité m'a plu. Ils auraient pu marquer, particulièrement sur corner. On a eu de la chance. Le résultat est exagéré par rapport à ce que Brest a montré », a confié Enrique en conférence de presse relayée par RMC. L'entraîneur parisien, toujours le premier à nuancer les performances de ses hommes, est bien contraint de reconnaître que son équipe évolue à un niveau très élevé en ce moment. « On est dans une très bonne série. Le match contre Manchester City a libéré tout le monde. Le niveau de confiance est au plus haut. » Mais pas question pour autant de s'enflammer avant le match au Parc. Luis Enrique assure qu'il est « hors de question de prendre le match retour contre Brest comme un entraînement ». Luis Enrique, enfin, n'a pas manqué de s'enflammer pour quelques performances individuelles. Celle de Vitinha absolument monstrueuse dans l'entrejeu. « Il est unique. Il occupe un poste de pivot vital pour notre équipe. Il apporte énormément, il est fort physiquement et mentalement. Il incarne le milieu de terrain parfait. » Mais aussi Ousmane Dembélé, pour lequel Luis Enrique a livré une image amusante. « Il faudrait lui demander ce qu'il a mangé à Noël. C'est un joueur en pleine confiance. Quand je jouais à la PlayStation quand j'étais petit et c'est le joueur qu'on prenait quand il fallait bouger la flèche. Il était déjà bon la saison dernière mais en 2025 il est encore meilleur. On voit ses coéquipiers qui le cherchent et le trouvent. Il a un comportement irréprochable.





