L'entraîneur espagnol a reconnu que son choix de laisser Zaïre-Emery sur le banc était très injuste lors de la conférence de presse après le sacre du PSG en Ligue des champions.

Lors de la conférence de presse dans la foulée du nouveau sacre du PSG en Ligue des champions, Luis Enrique a indiqué qu'il avait été très injuste en laissant Warren Zaïre-Emery sur le banc face à Arsenal.

L'entraîneur espagnol a aligné les dix mêmes joueurs de champ pour le rendez-vous face à Arsenal ce samedi, ce qui a conduit Warren Zaïre-Emery à se retrouver à nouveau sur le banc. En conférence d'après-match, Luis Enrique a reconnu que son choix de laisser Zaïre-Emery sur le banc était très injuste. Il a souligné que Warren Zaïre-Emery méritait de jouer cette finale et qu'il a tout fait pour montrer sa personnalité.

Warren Zaïre-Emery a attendu la prolongation pour remplacer Fabian Ruiz et a montré qu'il est un vrai professionnel et une personne très spéciale. Luis Enrique a également choisi de jouer avec Vitinha et Joao Neves pour accompagner l'international espagnol. Warren Zaïre-Emery est déjà double champion d'Europe à seulement 20 ans et a participé à 54 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, montrant sa polyvalence et accumulant les minutes de temps de jeu.

Le PSG a conservé sa Ligue des champions après une séance de tirs au but irrespirable contre Arsenal. Warren Zaïre-Emery va retrouver l'équipe de France en vue de la Coupe du monde, sa première pour lui. Le premier match des Bleus se tiendra face au Sénégal le 16 juin prochain





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