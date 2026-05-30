Luis Enrique : "Le PSG est prêt à rejoindre le cercle très fermé des clubs ayant remporté deux fois de suite la Ligue des champions"

L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a déclaré que certaines grandes équipes ont marqué leur époque, mais qu'il est devenu extrêmement rare qu'elles conservent leur titre en Coupe d'Europe. Il a ajouté que le PSG est prêt à rejoindre le cercle très fermé des clubs ayant remporté deux fois de suite la Ligue des champions.

L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain , Luis Enrique , a déclaré que certaines grandes équipes ont marqué leur époque, comme le FC Barcelone de Pep Guardiola ou les Galactiques du Real Madrid .

Mais il est devenu extrêmement rare qu'elles conservent leur titre en Coupe d'Europe. Depuis 1992, quand la Ligue des champions a remplacé la Coupe des clubs champions européens, un seul club est parvenu à conserver son titre : le Real Madrid de l'entraîneur Zinedine Zidane, vainqueur de trois éditions consécutives entre 2016 et 2018.

"Cercle très fermé". Il est peut-être un peu tôt pour parler d'héritage, mais une chose est sûre : le PSG n'est plus qu'à une victoire de rejoindre le cercle très fermé des clubs ayant remporté deux fois de suite la Ligue des champions", a déclaré Luis Enrique.

Avant le Real Madrid, il faut remonter jusqu'en 1989-1990 pour voir un club conserver son titre européen, avec le Milan AC d'Arrigo Sacchi ; puis à 1979-1980 avec le Nottingham Forest de Brian Clough. Pour l'entraîneur parisien, c'est une troisième victoire qui est en jeu, après celle avec le FC Barcelone en 2015.

Un nouveau succès samedi consacrerait Luis Enrique comme évalue la performance pour parvenir jusqu'à cette deuxième finale de suite, malgré une présaison tronquée, un effectif à peine renouvelé, la fatigue et les blessures de certains cadres.

"Fort d'une équipe qui semble ne souffrir d'aucune faiblesse, le PSG a ajouté deux nouvelles cordes à son arc cette saison : l'assurance affichée lors des grands matchs et une certaine endurance. " Samedi, Luis Enrique aura la possibilité - pour la première fois de la saison - d'aligner les dix joueurs de champ qui avaient remport





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