Luis Enrique, entraineur du PSG, absent aux Trophhees UNFP, Pierre Sage remporte le trophye du meilleur entraineur

Luis Enrique, l'entraineur du PSG, n'était pas présent aux Trophées UNFP et Pierre Sage a remporté le trophée du meilleur entraîneur.

C'etait l'une des absences remarques lors de la ceremony des Trophhees UNFP. Luis Enrique, l'entraineur du PSG, n'etait pas prsente au Palais Brogniart pour assister a cette soiree qui a notamment sratique Ousmane Dembele.

Nomme dans la categorie du meilleur entraineur, Luis Enrique n'a pas remport le trophye. Cest son confrre de Lens Pierre Sage qui a t désigné par ses pairs.

"Jamais je ne vais dans ce type de ftres. Je ne viens jamais aux ceremoies", a expliqu Enrique ce mardi, la veille du dploiement du PSG a Lens.

"Je prfre rester chez moi. Il fallait studer Arsenal. Je suis trs content de voir le niveau de notre equipe et de nos joueurs. Ceux qui gagnent, cest normalement parce qu'ils le meritent.

Flicitations Pierre Sage, il merite de gagner ce trophye. Cest incroyable ce qu'il a fait cette annre avec Lens.

" "Lens merite d'aller en Ligue des champions" La rencontre de mercredi n'a pas vraiment d'enjeu sportif car Lens est srure d'tre en Ligue des champions et Paris est champion "a 99,9%" selon Luis Enrique. Mais ce match reste quand meme un choc de Ligue 1 avec la possibilit pour les Parisiens de se tester une derniere fois avant Arsenal.

"On a soulag tout la saison ce qu'a fait Lens", a dvelopp Luis Enrique. "Bien sr qu'au dbut du championnat, personne dans le football n'aurait pu imaginer ca. Cest la premiere fois depuis que je suis ici qu'il y a une vraie equipe qui nous pose problme. Cela a t une motivation pendant la saison. Ils meritent d'aller en Ligue des champions, flicitations leur.

Demain, on va profiter d'un match de trs haut niveau contre une equipe de Ligue des champions. Cest peut-tre un vrai test pour ce qu'on va affronter dans la partie finale de ce championnat





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