Luis Enrique Admet Son Erreur : Fabián Ruiz aurait dû être à la Coupe du Monde 2022

Luis Enrique, entraîneur du PSG, s'est exprimé sur ses regrets concernant l'exclusion de Fabián Ruiz de la Coupe du Monde 2022. Il a reconnu que cette décision était une erreur et a loué les performances de son milieu de terrain.

Depuis longtemps, les hostilités entre Luis Enrique et Fabián Ruiz (28 ans) sont apaisées. L'entraîneur du PSG a fait de son compatriote un élément essentiel du milieu de terrain cette saison (33 matchs toutes compétitions confondues, soit presque autant qu'à la saison dernière, 35). Ce vendredi, le technicien espagnol lui a rendu hommage en se livrant même à un mea culpa .

Il s'est ainsi excusé de ne pas avoir retenu l'ancien Napolitain pour la Coupe du monde 2022 lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne (2018, puis 2019-2022). Luis Enrique l'avait soupçonné d'avoir fait fuiter une composition d'équipe, selon Relevo. « Je suis très content de ses performances », a-t-il déclaré à la veille du déplacement du PSG à Toulouse, samedi (21h05, 22e journée de Ligue 1). « Il a parfois été critiqué mais c'est l'un de mes meilleurs milieux de terrain. Il sait jouer en fonction de ses coéquipiers. Il peut faire des passes décisives, jouer entre les lignes, jouer sans ballon, créer des occasions, il a une bonne frappe. Il ne faut pas oublier qu'il a été élu meilleur joueur de l'Euro (il était dans l'équipe-type, Rodri a été élu meilleur joueur de la compétition, NDLR). « Ne pas l'avoir pris au Mondial en tant que sélectionneur a été une erreur de ma part », a-t-il ajouté. « Je l'assume. Je suis très content de ce qu'il apporte sur le terrain et en dehors. Il peut encore s'améliorer, comme tout le monde. Il joue toujours à fond, il est toujours prêt pour jouer une minute ou 90, il est très important pour nous. Lancé pour la première fois en sélection en 2019 sous les ordres de Roberto Moreno (qui assurait l'intérim de Luis Enrique au chevet de sa fille, gravement malade), Fabián Ruiz (35 sélections, 6 buts) avait aussi bénéficié de la confiance de Luis Enrique au retour de ce dernier. Mais le sélectionneur ne l'avait plus jamais appelé après l'Euro 2021 et jusqu'à son départ en décembre 2022. Selon des révélations de Relevo en octobre dernier, Luis Enrique l'aurait soupçonné d'avoir fait fuiter la composition de l'équipe avant la demi-finale perdue contre l'Italie (1-1, 4 t.a.b. 2) en représailles de son faible temps de jeu. Il avait même exigé une enquête de la Fédération espagnole de football qui n'avait pas permis de prouver que Fabián Ruiz était à l'origine de la fuite.





