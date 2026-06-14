Luis de la Fuente : Lamine Yamal est en parfaite condition pour jouer contre le Cap-Vert

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a donné son avis sur la forme de Lamine Yamal avant le match contre le Cap-Vert. Il a déclaré que Lamine est en très bonne forme et qu'il a suivi le processus que le sélectionneur avait prévu.

Luis de la Fuente, sélectionneur de l' Espagne , a déclaré que Lamine Yamal est en parfaite condition pour jouer contre le Cap-Vert . Le sélectionneur a expliqué que Lamine avait parfaitement récupéré de sa blessure et qu'il était à l'heure au rendez-vous.

Bien qu'il ne devrait pas débuter contre le Cap-Vert, Lamine est en très bonne forme et a suivi le processus que le sélectionneur avait prévu. Luis de la Fuente a souligné que la logique sportive et les caractéristiques du match indiquent que Lamine peut entrer à un moment ou un autre. Le sélectionneur a également déclaré que le fait que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale ne diminue pas la pression et la nervosité.

Selon lui, le match contre le Cap-Vert est le plus important du Mondial et que qui pense qu'il va être facile se trompe





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