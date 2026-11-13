Ludovic candidat Mister Agricole France 2027 pour porter les couleurs de l'agriculture innovante

L'ancien candidat de L'amour est dans le pré Ludovic se lance dans l'élection Mister Agricole France 2027. Il souhaite défendre l'agriculture française et promouvoir sa culture de cactus dans les Corbières.

Ludovic, ancien participant de la saison dix-neuf de L'amour est dans le pré, annonce officiellement sa candidature à l'élection de Mister Agricole France 2027. Ce vigneron de trente-et-un ans originaire de l' Aude vise à utiliser cette plateforme médiatique pour valoriser son métier et promouvoir son projet agricole innovant dans les Corbières. Cette nouvelle aventure intervient deux ans après sa première participation télévisée, marquant un tournant professionnel significatif pour lui.

Développement du projet agricole dans les Corbières

Ludovic souhaite mettre en lumière les défis auxquels le monde agricole fait face, notamment les effets du changement climatique sur ses exploitations. Son initiative spécifique consiste à développer une culture de cactus dans la région des Corbières, une méthode qu'il décrit comme une voie alternative et innovante. Il argumente que cette approche peut contribuer à l'alimentation humaine tout en s'adaptant aux nouvelles contraintes environnementales de la zone.

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Ce vigneron, issu d'une famille d'agriculteurs de cinquième génération, explique sur Instagram son désir de porter les couleurs de l'agriculture française. Pour lui, être agriculteur dépasse la simple exercice d'un métier ; c'est aussi une mission de sensibilisation du public. Il entend démontrer que l'innovation est possible et nécessaire pour assurer la pérennité des exploitations face aux bouleversements climatiques actuels.

Historique de sa carrière télévisuelle et relations

Ludovic a d'abord été découvert par le grand public en 2024 lors de la saison dix-neuf de L'amour est dans le pré, présentée par Karine Le Marchand. Son parcours à l'époque avait rapidement pris une tournure sérieuse, avant de se conclure par une rupture conflictuelle quelques mois plus tard. Il avait notamment présenté sa compagne de l'époque, Mélanie, à l'hôtesse lors de cette saison, avant de voir sa relation évoluer avec Julia.

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Ensemble depuis seulement trois semaines au début de l'année 2026, Ludovic et Julia envisageaient déjà de vivre sous le même toit. Leur relation s'est cependant terminée au début de cette même année 2026, donnant lieu à un règlement de comptes public sur les réseaux sociaux. Julia a ensuite déclaré ne plus l'aimer, critiquant sa personnalité et son environnement familial, ce qui a marqué la fin de leur histoire commune.

Stratégie de communication et soutien du public

Pour soutenir sa candidature à Mister Agricole France, Ludovic a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il apparaît avec une moustache plus marquée. Il invite ses abonnés à liker sa publication sur le compte Instagram officiel du concours Miss Mister Agricole France. Cette stratégie vise à créer une base de soutien solide auprès de sa communauté en ligne, qui suit ses aventures depuis plusieurs années.

La candidature de Ludovic s'inscrit dans une volonté de défense de l'image des agriculteurs français. Il espère ainsi montrer que cette profession n'est pas seulement traditionnelle, mais qu'elle évolue vers des solutions innovantes. Son objectif est de sensibiliser le public aux difficultés réelles du terrain tout en présentant des projets concrets comme sa culture de cactus, adaptés aux nouvelles réalités climatiques.