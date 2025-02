Ludivine Puzzutiello : La jeune patineuse qui a conquis la France

Ludivine Puzzutiello, une jeune patineuse originaire de Rome, est devenue la nouvelle championne de France de patinage à roulettes. Son parcours exceptionnel et son talent impressionnant ont fait d'elle une figure de proue du patinage français.

Ludivine Puzzutiello , une jeune patineuse originaire de Rome, a conquis le cœur de la France avec ses performances exceptionnelles. Après avoir écrit une partie de son histoire sportive à Rome, elle a chaussé ses patins à roulettes sur le sol français en 2024, remportant des victoires éclatantes. Championne d'Occitanie 2024 (Open de Ligue), puis gagnante de la demi-finale du championnat de France, elle a finalement été couronnée championne de France la même année.

Cette adolescente prodigieuse fait le bonheur et la fierté de sa grand-mère à Tournefeuille, où elle a établi son quartier général avant chaque compétition en France. Le BSC Roller Skating lui a accordé une licence en 2024, lui permettant de nouer de nouvelles amitiés et de célébrer de nouvelles victoires avec son club.L'année passée, après ses succès régionaux et nationaux, sa sélection en équipe de France et sa participation aux championnats d'Europe au Portugal, la ville de Blagnac lui a décerné le Trophée de la sportive de l'année. Cette distinction honorifique lui a été remise par le maire Joseph Carles, qui ne cachait pas sa fierté. La ville et le BSC Roller Skating fêtaient ainsi leur première championne de France en Nationale 1 Élite. En 2025, Ludivine, la championne de France 2024, rêve d'écrire un second chapitre national aussi glorieux que le premier. Cette nouvelle histoire débute ce week-end, à Pont-de-Larn, où Ludivine s'apprête à disputer l'Open de ligue, compétition qualificative pour la demi-finale du championnat de France.Huitième patineuse de Tournefeuille en lice, Ludivine, engagée sous les couleurs de Blagnac en catégorie N1 cadettes, spécialité Danse solo, sera accompagnée par huit autres patineuses de Tournefeuille, réparties dans diverses catégories. Le programme comprend deux épreuves : la danse de style ce samedi et le programme libre dimanche. Ludivine est accompagnée par un coach français, Sébastien Charron, qui brille non seulement par sa maîtrise technique, mais aussi par sa capacité à placer ses protégées dans les meilleures conditions psychologiques. « Avant de commencer mon programme, je me concentre en respirant profondément, puis mon entraîneur me dit un dernier mot pour me motiver… et je m’élance », déclare Ludivine, nous dévoilant les coulisses de sa réussite. Sur la piste, elle a brillé en incarnant des personnages comme Le Petit Prince ou D'Artagnan, cultivant ainsi le célèbre sens du « Un pour tous, tous pour un ». Forte de ce sens du collectif, Ludivine se projette déjà très loin et n'hésite pas à exprimer son intérêt pour la fonction de coach. « Transmettre » est un mot qui la booste dans ses efforts. « Mes coachs ont atteint de très hauts niveaux. Je suis admirative devant leurs performances. Plus tard, j’ai envie de transmettre ma passion. J’ai chaussé mes premiers patins à l’âge de 6 ans. Je pratique aussi l’athlétisme, précisément le triple saut en Italie où j’ai de bons résultats. Mais le patinage reste ma passion, ma meilleure sensation. J’ai ressenti cela toute petite. Mes coachs ont atteint de très hauts niveaux. Je suis admirative devant leurs performances. J’aimerais avoir le même parcours, c’est-à-dire passer de la compétition au coaching sportif », confie Ludivine.Réservée et généreuse, elle exprime ici son instinct naturel pour le partage dans un sport individuel où, de Rome à Blagnac, en passant par Tournefeuille, tous les chemins mènent au plaisir. « D’abord le plaisir de retrouver mes amies sur la piste et de les encourager comme elles le font pour moi. On parle beaucoup entre-nous », souligne la jeune Romaine à l’esprit très Gaulois lorsqu’elle patine en France. Pas question de lâcher l’affaire ! Le druide, c’est le coach. Sa potion, c’est sa passion qu’il distribue à grandes louches. Camille Farizon : la sélection qui submerge d’émotion Mais la route est encore longue, quelles que soient les ambitions de Ludivine Puzzutiello. Elle estime, en toute humilité, qu'il faut procéder 'étape par étape.' Le légendaire et récurrent 'step by step' l’aide à rester lucide et performante. Avis partagé par Mady Bastien-Candotti, présidente de la Ligue Roller Skate Occitanie, qui suit pas à pas l’évolution des jeunes représentantes de sa région. Ludivine, certes, mais également Camille Farizon





ladepeche31 / 🏆 17. in FR

