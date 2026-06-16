Lucky Luke : l'iconique cow-boy fête ses 76 ans d'aventures intemporelles

Le 16 juin 1947, naissance de Lucky Luke dans Spirou. Retour sur l'histoire de ce cow-boy légendaire qui a marqué la bande dessinée européenne et dont l'univers s'étend aujourd'hui à de multiples supports, tout en évoquant les autres événements notables de cette date.

Le 16 juin 1947, le cow-boy Lucky Luke fait sa première apparition au grand public dans l'hebdomadaire belge Spirou . Créée par le dessinateur belge Morris , cette bande dessinée humoristique met en avant un cow-boy qui tire plus vite que son ombre.

Accompagné de son cheval Jolly Jumper et de son chien Rantanplan, il tente de rétablir la justice dans l'Ouest américain. La série, qui compte parmi les plus connues en Europe, a dépassé les 300 millions d'exemplaires vendus depuis 1947. En 2021, elle totalisait plus de 80 albums, chaque histoire ayant été d'abord publiée pendant plus d'une vingtaine d'années dans le journal Spirou.

Depuis, l'univers de Lucky Luke s'est étendu bien au-delà de la bande dessinée, avec des adaptations à la télévision, en jeux vidéo et de société. Cette date marque également d'autres événements historiques, comme l'exécution en Hongrie d'Imre Nagy, chef du gouvernement de 1953 à 1956, qui sera réhabilité en juin 1989. Dans le domaine sportif, le Suédois Björn Borg remporte à 18 ans son premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros.

En Italie, la Tour de Pise est redressée de 40 cm après 11 ans de travaux, redevenant accessible aux touristes. Sur le plan national, un séisme de magnitude 5,3 a lieu en Charente-Maritime, ressenti dans une grande partie de l'ouest de la France. Côté naissances, on célèbre des personnalités comme la chanteuse belge née en 1928, Bénabar (1969), Thomas Dutronc (1973), Chris Marques (1978) et Emmanuel Moire (1979).

Par ailleurs, le 16 juin est également la fête des Jean-François Régis, François-Régis et Jean-François. En Charente-Maritime, sur la base aérienne de Rochefort-Saint-Agnant, 850 élèves sous-officiers célèbrent le 20e anniversaire du baptême de promotion. Les archives du journal Sud Ouest, accessibles via un moteur de recherche depuis le 8 janvier 2019, offrent un accès à la mémoire collective de la région.

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