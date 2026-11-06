Lucky Luke dans Saint Lucky Luke : Achdé et Jul face au Kansas et au Vatican

Le nouvel album Lucky Luke 'Saint Lucky Luke' par Achdé et Jul sort le 6 novembre. Le cowboy devient messie au Kansas et offre un tome au pape Léon XIV.

Le sixième centenaire de la série emblématique continue de fasciner le public avec une sortie majeure. L'album intitulé 'Saint Lucky Luke' est paru le vendredi 6 novembre. Cette nouvelle aventure met en scène le cow-boy légendaire dans l'État américain du Kansas.

Une Quête De Messie Au Kansas

Le récit suit Lucky Luke qui affronte la ferveur des habitants locaux. Le personnage tire plus vite que son ombre traditionnelle. Il combat le mal sans recourir à la violence physique. Une solution originale est trouvée pour mettre fin aux invasions de sauterelles. Les citoyens du Kansas considèrent alors le héros comme un nouveau messie. Lucky Luke refuse immédiatement ce titre divin. Il s'empresse de démentir ces accusations de divinité.

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Un Cadeau Audacieux Pour Le Pape

Jul, le scénariste de l'opus, révèle une initiative inhabituelle. L'album était terminé lors de l'annonce de la venue du pape en France. Jul a choisi d'offrir un exemplaire au pontife Léon XIV. Ce pape s'intéresse particulièrement à la culture populaire. Il montre également un fort engagement envers la jeunesse française. L'auteur a trouvé une faille dans le protocole diplomatique. Il a ainsi pu rencontrer le Saint-Père pendant deux minutes. La rencontre a profondément amusé le chef de l'Église.

Des Thèmes De Paix Et De Concorde

L'acte de générosité résonne avec les valeurs de l'album. Le thème central de la paix est omniprésent dans l'intrigue. La concorde est une priorité pour les personnages créés. Ces idées s'accordent parfaitement avec la vision de Léon XIV. L'intérêt du pontife pour la jeunesse est cité en exemple. Lucky Luke incarne ces mêmes valeurs fondamentales. Les thèmes traités par la série restent d'actualité.

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Un Hommage Au Créateur Morris

Achdé, le dessinateur, commente la qualité de son travail. Il a succédé à Morris, le créateur belge de la franchise. Une exposition à Berlin a confronté les deux styles. Les planches d'Achdé étaient exposées aux côtés de celles de Morris. L'artiste a ressenti un choc visuel immédiat. Il constate une grande similarité entre les deux œuvres. Achdé se dit fier de ce rapprochement artistique.

Ce nouvel opus divertit plus vite que son ombre. Il s'inscrit au sommet du neuvième art contemporain. La collaboration entre Achdé et Jul confirme la pérennité de la série. Les fans peuvent découvrir une aventure riche en humour. L'histoire propose une réflexion sur la foi et la popularité. Le contexte du Kansas offre un décor saisissant. Les détails historiques sont respectés avec précision. La série reste une référence incontournable du genre.