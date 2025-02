Lucky Love et une performance remarquée aux Victoires de la Musique 2025

La 40e édition des Victoires de la Musique a été marquée par une performance mémorable de Lucky Love. Le chanteur a interprété son titre « Masculinity » et a prôné un message de tolérance sur scène. Sa performance a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Aliocha Schneider a également été rejoint par sa compagne Charlotte Cardin lors de son interprétation de « Ensemble ».

Vendredi 14 février 2025, France 2 diffusait en direct et simultanément avec France Inter la 40e édition des Victoires de la musique. La cérémonie était présentée par Léa Salamé et Cyril Féraud. « Les Victoires de la Musique récompensent les talents qui façonnent le paysage musical français. Symbole d’excellence et de diversité. Elles mettent en lumière des artistes confirmés et des révélations.

Réflétant ainsi la richesse musicale de notre époque », a d’abord indiqué la chaîne publique dans un communiqué. « Depuis 1985, les Victoires de la Musique s’imposent comme un miroir des évolutions musicales et culturelles. Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur des performances légendaires. Des chansons emblématiques. Et des carrières qui ont marqué l’histoire », a également ajouté France 2. Au cours de cette cérémonie, plusieurs artistes se sont produits sur scène. Parmi eux, Lucky Love a particulièrement marqué les téléspectateurs en interprétant son titre « Masculinity ». Son message de tolérance, affiché sur un écran géant derrière lui, a provoqué des réactions sur les réseaux sociaux. « Pas de racisme, pas de fascisme, pas de grossophobie, pas de haine, pas d’homophobie, pas de patriarcat, pas de sérophobie, pas de sexisme, pas de transphobie, pas de violence, pas de transphobie, pas de sexisme. Et pas de discrimination envers les handicapés etc », pouvait-on lire. Lucky Love a également embrassé l’un de ses danseurs sur la bouche lors de sa performance, une scène qui a suscité des commentaires. « Quelle prestation époustouflante de Lucky Love et son titre Masculinity », « C’était superbe Lucky Love », « Un œil rapide et juste une kiffance absolue d’écouter Lucky Love et cette formidable chanson. Il bouscule les codes #VictoiresDeLaMusique », ont-ils notamment écrit sur X (anciennement Twitter). Durant la même soirée, le musicien Aliocha Schneider a interprété son tube « Ensemble », lorsqu’il a été rejoint sur scène par sa compagne, Charlotte Cardin. « Oh, ils sont beaux, ils sont magnifiques ! Bravo ! », a déclaré Léa Salamé.





Victoires De La Musique Lucky Love Masculinity Aliocha Schneider Charlotte Cardin

