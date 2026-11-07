Lucile Mariés au premier regard : ses confidences sur les changements corporels de sa grossesse

Lucile de Mariés au premier regard partage sa difficulté à accepter son corps qui change pendant sa grossesse. Elle évoque son soutien avec Alex le 6 novembre 2026.

Lucile, participante de l'émission Mariés au premier regard sur M6, a ouvert son cœur ce vendredi 6 novembre 2026 sur Instagram. Elle y a partagé sa détresse face aux transformations physiques rapides liées à sa grossesse actuelle. Cette annonce émotionnelle suit la révélation de l'identité du bébé lors d'un gender reveal le 27 octobre dernier.

Confidences difficiles sur l'image corporelle

La jeune femme décrit son mal-être avec une sincérité bouleversante. Elle explique que voir son visage gonfler et les kilos s'installer sans pouvoir les contrôler constitue un défi majeur. Ce bouleversement contrastait fortement avec les années passées à se sentir bien dans sa peau.

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Lucile reconnaît la chance immense qu'elle a de porter la vie. Pourtant, elle avoue ne pas s'attendre à ce que l'acceptation de ces changements soit aussi difficile. Elle se sent parfois coupable de ne pas aimer son corps en cette période charnière de sa vie.

Le rôle crucial du soutien d'Alex

Malgré ces turbulences internes, Lucile met en avant le rôle essentiel de son mari Alex. Ce dernier lui apporte un soutien inconditionnel et la rassure au quotidien. Lucile indique recevoir quotidiennement des compliments de la part d'Alex qui la soutient énormément.

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Le couple a développé une complicité immédiate dès leur première rencontre dans l'émission. Leur histoire a progressé rapidement loin des caméras, avec un emménagement rapide chez leur compagnon. Cette solidité relationnelle leur permet de traverser cette période complexe ensemble.

Réactions bienveillantes du public

La publication de Lucile a suscité une vague de soutien massif sur les réseaux sociaux. Elle a reçu de nombreux messages bienveillants de la part de ses abonnés. Ces témoignages d'amour constituent pour elle un remède précieux contre le doute et la culpabilité.

Lucile explique qu'elle essaie de se rappeler que chaque changement corporel fait une place à son enfant. Elle espère regarder son corps avec plus de tendresse un jour. Cette perspective lui rappelle que ce physique l'aura menée jusqu'à leur plus belle réussite. Leur parcours reste une source d'inspiration pour de nombreuses futures mamans.