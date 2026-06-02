Lucile (L’amour est dans le pré) : ses angoisses et le quotidien difficile de femme d’agriculteur

La jeune femme partage son quotidien avec sa communauté sur Instagram et évoque les défis qu’elle rencontre en tant que femme d’agriculteur. Elle évoque également le soutien qu’elle apporte à son mari et les moments difficiles qu’ils traversent ensemble.

Tu gères beaucoup seule… : Lucile (L’amour est dans le pré) sans filtre sur son quotidien difficile de femme d’agriculteur , Jérôme et Lucile filent le parfait amour.

Mais comme dans toutes les relations, cette histoire d’amour en apparence idyllique cache aussi quelques failles… Transparente sur le sujet, Lucile s’est confiée via son compte Instagram, ce lundi 1er juin 2026. Vidéo Voici - Voici - Lucile (L’amour est dans le pré) confie son angoisse à quelques mois d’un grand changement pour sa fill





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