Lucile (L'amour est dans le pré) opérée d'une varice, l'anesthésie l'inquiétait

L'ancienne candidate de L'amour est dans le pré a révélé avoir été opérée en ambulatoire le lundi 9 novembre 2026. Elle a confié avoir eu plus peur de l'anesthésie que de l'intervention.

Lundi 9 novembre 2026, Lucile, ancienne candidate de L'amour est dans le pré, a révélé avoir subi une intervention chirurgicale. La femme de Jérôme a choisi de raconter à ses abonnés son passage à l'hôpital, une expérience qui sort de son quotidien habituel. Elle a expliqué avoir fondu en larmes à son arrivée au bloc opératoire, tant elle redoutait d'être anesthésiée.

Lucile a été opérée pour traiter une varice qu'elle portait depuis quelque temps. Avant l'intervention, elle a publié une photo d'elle en tenue d'hôpital et a partagé son état d'esprit du moment. Sa publication montrait une femme nerveuse mais déterminée à aller au bout de la procédure.

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Une varice traitée en ambulatoire pour Lucile

Lucile a été opérée d'une varice, une intervention réalisée en ambulatoire selon ses propres indications. Le terme ambulatoire signifie que la patiente peut quitter l'établissement le jour même, après une surveillance. Lucile a donc pu rentrer chez elle après les derniers contrôles effectués par le personnel médical.

Le traitement de cette varice constituait une étape médicale ordinaire, mais elle représentait une première expérience de bloc opératoire pour la candidate. Lucile a décrit une appréhension particulièrement forte à l'idée de se retrouver sous anesthésie générale, sans maîtrise de son corps.

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Une peur de l'anesthésie plus forte que l'opération

Lucile a expliqué que ce n'était pas l'intervention elle-même qui l'inquiétait le plus, mais l'anesthésie. Elle a confié avoir redouté le moment où il faudrait lâcher prise et s'endormir, un sentiment qui la faisait angoisser avant son entrée au bloc.

Malgré cette peur, Lucile a déclaré avoir pu compter sur l'équipe soignante pour la rassurer. Quelques heures après son opération, elle a repris la parole depuis son lit d'hôpital pour dresser un premier bilan. Elle a affirmé que tout s'était très bien passé, bien mieux qu'elle ne l'avait imaginé.

Un bilan positif et des précédents sur sa santé

Lucile a tenu à saluer la gentillesse du personnel médical qui l'a prise en charge. Son témoignage met en avant le rôle rassurant des soignants face à une anxiété liée à l'anesthésie, une situation fréquente chez les patients avant une opération.

Ce message intervient alors que Lucile évoque régulièrement sa vie de famille et sa santé. Plusieurs titres de presse consacrés à la candidate, cités dans la même rubrique, rappellent qu'elle a déjà parlé publiquement de sa fatigue post-partum et de la naissance de son troisième enfant. Dans ce contexte, son récit de l'intervention prolonge une série de confidences sur son quotidien de maman de trois enfants.

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Lucile a finalement pu quitter l'établissement après les derniers contrôles, à l'issue de cette journée qu'elle a qualifiée de riche en émotions. Son témoignage rappelle qu'une opération en ambulatoire peut être vécue très différemment selon l'appréhension de chaque patient, en particulier face à l'anesthésie.