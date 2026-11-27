Lucile Jerome marque 34 points pour Xavier University, la meilleure performance depuis 2006. Elle mène sa freshman season dans la Big East.

La joueuse française Lucile Jerome a signé une performance statistique exceptionnelle pour les Xavier Musketeers lors du match de jeudi. En marquant 34 points, elle a établi le record offensif le plus élevé pour une joueuse de son université depuis deux décennies. Cette exploit s'est produit la veille de ses 23 ans, soulignant son impact immédiat sur le circuit universitaire américain.

Un record historique depuis 2006

Lucile Jerome a inscrit ces 34 points en 39 minutes de jeu contre Santa Clara. Elle a réalisé 14 paniers sur 27 tentatives, incluant quatre tirs à trois points sur douze. Ce score constitue la meilleure performance offensive d'une joueuse de Xavier sur un match depuis le 4 mars 2006. À cette date, Tara Boothe avait marqué 36 points pour l'université. Lucile Jerome se classe ainsi au neuvième rang historique du programme pour un seul match.

Also read Sollers, Modiano, Le Clézio, Houellebecq… Xavier Chapuis fait passer les écrivains de vie à trépas, un roman provocateur et jubilatoire

Début de saison freshman impressionnant

Ce résultat s'ajoute à ses deux premiers matchs de sa freshman season, où elle a marqué 22 et 28 points. Avec sept rencontres disputées, la Française affiche une moyenne de 18,6 points par match. Elle tire à 46,3% au total et ajoute 2,6 rebonds, 3,1 passes décisives et 2,0 interceptions de moyenne. Cette production est triple par rapport à sa saison précédente avec Charleville en LFB, où elle marquait 6,0 points.

Advertisement

Leader incontestée de l'équipe

Lucile Jerome confirme son statut de leader incontestée de Xavier en ce début de saison 2026/27. Elle est deuxième du contingent français derrière la franco-américaine. Sa performance place la Française au troisième rang des meilleures scoreuses de la conférence Big East cette saison. Son deuxième meilleur total de la conférence cette année est également lié à ce match contre Santa Clara. Elle a dirigé l'attaque avec une seule perte de balle malgré sa domination.

Contexte et prochaines échéances

Les Musketeers ont concédé la défaite après avoir comblé un déficit de 19 points en fin de match. L'équipe affiche désormais un bilan de quatre victoires pour trois défaites. Lucile Jerome et ses coéquipières viseront à capitaliser sur cette fin de match lors du match pour la troisième place du Paradise Jam ce samedi. Elles affronteront les équipes participantes à ce tournoi annuel. La joueuse arrive en confiance après sa médaille d'or européenne U20 en 2023. Son expérience professionnelle en France sert de base solide à sa transition universitaire réussie.