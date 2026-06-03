Lucile fait une mise au point concernant son emménagement avec Alex

La jeune femme a accepté d'emménager chez son mari mais a dû faire face à des difficultés dans leur relation.

Lucile (Mariés au premier regard) fait une mise au point concernant son emménagement avec Alex . La jeune femme a accepté d'emménager chez son mari mais a dû faire face à des difficultés dans leur relation.

Elle a expliqué que la séparation avec son chéri était insupportable et qu'elle passait son temps à faire des allers-retours entre eux. Elle a également fait une mise au point concernant son choix d'emménager avec Alex, affirmant que c'était une très belle expérience et qu'elle le referait si c'était à refaire





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