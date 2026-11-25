Lucile de L'amour est dans le pré partage son émotion lors du premier anniversaire de sa fille Lily-Rose, décrivant une célébration aux saveurs uniques et profondes.

Lucile, figure emblématique de la téléréalité agricole L'amour est dans le pré, a partagé une déclaration d'une rare intensité pour marquer le premier anniversaire de sa fille cadette, Lily-Rose. Ce mercredi 25 novembre, la trentenaire a publié une vidéo émouvante sur son compte Instagram, accompagnée d'un texte longuement construit, pour exprimer tout l'amour qu'elle porte à son enfant.

Une célébration marquée par le temps qui passe

Lucile explique que ce premier anniversaire revêt une saveur particulière pour elle, car il symbolise la rapidité fulgurante avec laquelle le temps s'écoule. Elle confie que chaque première fois vécue avec Lily-Rose a une saveur différente, car ces moments constituent également les dernières fois de cette période spécifique de la vie de l'enfant. Cette prise de conscience génère une émotion mêlée de joie et de nostalgia.

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La jeune mère détaille les petits riens qui lui manqueront inévitablement dans le futur. Elle mentionne les vêtements que l'on range et que l'on ne ressortira plus jamais, ainsi que l'odeur caractéristique de bébé qu'elle aimerait pouvoir garder en mémoire éternellement. Elle admet même que ces nuits parfois difficiles, bien qu'épuisantes, finiront par lui manquer, soulignant la fragilité de ces instants présents.

Une maternité vécue à multiples facettes

Lucile dresse un bilan poignant de ses expériences maternelles successives avec ses trois enfants. Elle affirme que sa première fille lui a appris à devenir mère, posant les bases de son rôle parental. Sa deuxième enfant lui a ensuite démontré que l'amour ne se divise pas, mais se multiplie au fil des naissances, enrichissant son cœur de manière exponentielle.

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C'est enfin avec Lily-Rose, sa troisième fille, que Lucile apprend à savourer chaque instant présent. Elle explique que cette connaissance de la vélocité du temps lui impose désormais une attention particulière aux moments partagés. Cette troisième maternité agit comme un rappel constant à la préciosité de l'heure qui passe, loin des attentes futures pour se concentrer sur l'ici et maintenant.

Un contexte familial et personnel contrasté

La naissance de Lily-Rose est intervenue dans un contexte où Lucile avait initialement déclaré ne plus souhaiter d'enfants. La candidate de L'amour est dans le pré expliquait précédemment que le contexte actuel et son rapport avec son corps ne lui donnaient pas envie d'agrandir davantage la famille. Elle souhaitait se concentrer sur ses projets personnels et professionnels, mettant la parentalité entre parenthèses.

Pourtant, la vie a fait les choses différemment, et la femme de Jérôme est aujourd'hui épanouie dans son rôle de maman. Elle assure que Lily-Rose est venue compléter la famille avec bonheur, apportant une nouvelle dimension à leur foyer. Jérôme et Lucile célèbrent donc ces 365 jours passés avec leur petite dernière, marquant une nouvelle étape dans leur histoire conjugale et parentale.

Des vœux sincères pour l'avenir de l'enfant

Dans son message, Lucile adresse des vœux directs et affectueux à sa fille. Elle lui souhaite de grandir, de découvrir le monde avec curiosité et surtout de rester heureuse. Une demande particulière accompagne ces vœux : Lucile prie pour que sa fille ne grandisse pas trop vite, révélant ainsi sa propre résistance face à l'inéluctable passage du temps et au développement autonome de son enfant.

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Cette publication arrive dans une période chargée d'émotions pour Lucile, qui a également dû affronter des défis personnels récents. Quelques jours avant cette fête, elle a révélé avoir subi une opération chirurgicale le 9 novembre, une intervention qui l'a profondément angoissée, la poussant aux larmes avant l'anesthésie. Ces moments de vulnérabilité renforcent encore la portée émotionnelle de son message d'amour maternel pour Lily-Rose.