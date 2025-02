Lucile et Jérôme : Une déclaration d'amour touchante sur Instagram

Lucile, lauréate de la saison 15 de L'amour est dans le pré, continue de partager son bonheur avec son agriculteur préféré Jérôme. Souriante et amoureuse, elle a publié une belle déclaration d'amour à son mari sur Instagram, accompagnée d'un tendre poème de Victor Hugo. La famille, composée de Capucine et Adonis, irradie de bonheur et fait rêver les fans de l'émission.

Toujours aussi amoureuse, Lucile a publié une belle déclaration d'amour à son agriculteur préféré. La jolie Bretonne, qui avait gagné le cœur de Jérôme lors de la quinzième saison de L'amour est dans le pré, continue de partager des moments de complicité en famille avec son public, sur son compte Instagram . Mardi 11 février, elle a profité d'une journée shopping avec ses enfants qu'elle n'a pas hésité à filmer, au plus grand bonheur de ses près de 315 000 followers.

L'occasion aussi pour la jeune maman de mettre en avant une autre de ses publications, en l'honneur de celui qu'elle a épousé en 2022. Sur le compte Instagram du couple, Lucile a donc partagé sa publication du 10 février. Un charmant carrousel de l'adorable famille, qu'elle a décidé d'illustrer, en story, avec un selfie en amoureux. Elle accompagne ce doux cliché d'un poème attribué à Victor Hugo : 'Naît-on deux fois ? Oui. La première fois, le jour où l’on naît à la vie ; la seconde fois, le jour où l’on naît à l’amour.' Comblés, les parents de Capucine et Adonis, nés en octobre 2021 et en juillet 2023, continuent de faire rêver les fans de L'amour est dans le pré





