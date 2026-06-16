Lucile et Jérôme de L'amour est dans le pré : six ans d'amour, de ferme et de défis quotidiens

À l'occasion de leur sixième anniversaire, Lucile et Jérôme, couple emblématique de L'amour est dans le pré, se sont confiés avec émotion sur Instagram. Entre la joie de leur rencontre, la naissance de leurs trois enfants et la réalisation de leur projet à la ferme, ils évoquent aussi les réalités moins visibles de leur quotidien : fatigue, charge mentale et organisation complexe. Un témoignage sincère qui nuance l'image idyllique souvent renvoyée par les réseaux sociaux.

Lucile et Jérôme, couple phare de l'émission L'amour est dans le pré, ont célébré leur sixième anniversaire le lundi 15 juin 2026 par un message émouvant sur Instagram .

Ce message revenait sur leur rencontre inoubliable lors du tournage de l'émission, une date qui a marqué le début d'une histoire riche en événements. En six ans, ils ont bâti une famille nombreuse avec trois enfants : Capucine, née en octobre 2021, Adonis, né en juillet 2023, et Lily-Rose, arrivée en novembre 2025. Ils ont aussi réalisé leur projet de vie à la ferme, mais derrière les apparences idylliques, la réalité du quotidien agricole est exigeante.

Lucile a plusieurs fois exprimé la fatigue, le chaos et les défis de la vie à la ferme, où les journées sont remplies par le travail, le linge, les repas et les imprévus. Elle décrit un équilibre précaire où elle doit souvent assumer seule la maison et les enfants pendant que Jérôme est pris par les exigences de l'exploitation et la météo.

Ce récit sincérappelle que derrière les sourires et les couchers de soleil partagés sur les réseaux, il y a aussi des réveils difficiles et une charge mentale importante. Lucile a également évoqué un regret personnel : le fait de s'être rencontrés tardivement, ce qui limite le temps qu'ils passeront ensemble à long terme, surtout avec l'arrivée du troisième enfant qui devait être le dernier.

Le couple a également vécu des moments intenses comme la naissance d'Adonis, célébrée par un geste fort de Jérôme, et des vacances qui ne se sont pas déroulées comme prévu, illustrant les aléas de la vie à la ferme. Ces témoignages offrent une vision authentique et nuancée de leur parcours, entre bonheur familial et contraintes du métier d'agriculteur





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