Lucile et Alex : leur bilan en images et en vidéos

Le dernier épisode de la saison de Mariés au premier regard est déjà disponible et les téléspectateurs peuvent suivre les réactions de Lucile et Alex en images et en vidéos.

Quel bilan pour Lucile et Alex après Mariés au premier regard ? On a la réponse dans le dernier épisode de la saison déjà disponible !

, diffusé lundi 8 juin sur M6 et déjà disponible sur M6+, Lucile et Alex ont rendez-vous avec les expertes pour faire le point sur leur histoire d'amour et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur bilan va être riche en émotions. Attention, spoilers ! , c'est au tour de Lucile et Alex de se retrouver face à Estelle Dossin et Marie Tapernoux.

Leur bilan sera diffusé sur M6 lundi prochain mais est déjà disponible sur la plateforme de streaming M6+. Lucile annonçait sa décision de tout quitter pour s'installer à Fréjus, chez Alex, à leur retour de lune de miel. Dans ce 16e épisode, la voix off annonce que "leur sérénité va être de courte durée" lors de ce bilan, pourtant Alex arrive confiant, main dans la main avec Lucile.

"Je sais où je vais, avec Lucile on est complètement inséparable", souligne le jeune marié. leur parle de leur emménagement, et glisse la question sur le bébé : "Si ça doit venir ça viendra mais pour l’instant on est très contents d’emménager ensemble", explique Alex. Il ajoute : "On ne se met aucune barrière là-dessus, on en a beaucoup discuté, elle veut des enfants, j’en veux aussi".

Les expertes donnent ensuite à Lucile une lettre écrite par son père, qui n'avait pas voulu se rendre au mariage car, se désole la candidate, qui, très touchée par cette attention, fond en larmes. Après cette séquence émotions, Alex et Lucile répondent sans surprise qu'ils souhaitent rester mariés.

"Je veux que ce soit ma femme, c'est une évidence, je l'aime de tout mon cœur", déclare celui qui s'est inscrit à l'émission. "Dans cinq ans, je me vois dans une villa avec deux-trois marmots qui courrent à droite à gauche", s'enthousiasme Alex. Le couple sera présent dans l'épisode Laury et Antonin (Mariés au premier regard) font une grande annonce au bilan dans le prochain épisode à voir dès maintenant : "Il faut qu’on vous dise un truc" - Télé-Loisir





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mariés Au Premier Regard Lucile Et Alex Bilan Expertes Emménagement Enfant Mariage Alex Lucile Estelle Dossin Marie Tapernoux M6 M6+ Nouveau Couple Nouvelle Saison Nouvelle Année Nouvelle Année 2021 Nouvelle Année 2022 Nouvelle Année 2023 Nouvelle Année 2024 Nouvelle Année 2025 Nouvelle Année 2026 Nouvelle Année 2027 Nouvelle Année 2028 Nouvelle Année 2029 Nouvelle Année 2030 Nouvelle Année 2031 Nouvelle Année 2032 Nouvelle Année 2033 Nouvelle Année 2034 Nouvelle Année 2035 Nouvelle Année 2036 Nouvelle Année 2037 Nouvelle Année 2038 Nouvelle Année 2039 Nouvelle Année 2040 Nouvelle Année 2041 Nouvelle Année 2042 Nouvelle Année 2043 Nouvelle Année 2044 Nouvelle Année 2045 Nouvelle Année 2046 Nouvelle Année 2047 Nouvelle Année 2048 Nouvelle Année 2049 Nouvelle Année 2050 Nouvelle Année 2051 Nouvelle Année 2052 Nouvelle Année 2053 Nouvelle Année 2054 Nouvelle Année 2055 Nouvelle Année 2056 Nouvelle Année 2057 Nouvelle Année 2058 Nouvelle Année 2059 Nouvelle Année 2060 Nouvelle Année 2061 Nouvelle Année 2062 Nouvelle Année 2063 Nouvelle Année 2064 Nouvelle Année 2065 Nouvelle Année 2066 Nouvelle Année 2067 Nouvelle Année 2068 Nouvelle Année 2069 Nouvelle Année 2070 Nouvelle Année 2071 Nouvelle Année 2072 Nouvelle Année 2073 Nouvelle Année 2074 Nouvelle Année 2075 Nouvelle Année 2076 Nouvelle Année 2077 Nouvelle Année 2078 Nouvelle Année 2079 Nouvelle Année 2080 Nouvelle Année 2081 Nouvelle Année 2082 Nouvelle Année 2083 Nouvelle Année 2084 Nouvelle Année 2085 Nouvelle Année 2086 Nouvelle Année 2087 Nouvelle Année 2088 Nouvelle Année 2089 Nouvelle Année 2090 Nouvelle Année 2091 Nouvelle Année 2092 Nouvelle Année 2093 Nouvelle Année 2094 Nouvelle Année 2095 Nouvelle Année 2096 Nouvelle Année 2097 Nouvelle Année 2098 Nouvelle Année 2099 Nouvelle Année 2100 Nouvelle Année 2101 Nouvelle Année 2102 Nouvelle Année 2103 Nouvelle Année 2104 Nouvelle Année 2105 Nouvelle Année 2106 Nouvelle Année 2107 Nouvelle Année 2108 Nouvelle Année 2109 Nouvelle Année 2110 Nouvelle Année 2111 Nouvelle Année 2112 Nouvelle Année 2113 Nouvelle Année 2114 Nouvelle Année 2115 Nouvelle Année 2116 Nouvelle Année 2117 Nouvelle Année 2118 Nouvelle Année 2119 Nouvelle Année 2120 Nouvelle Année 2121 Nouvelle Année 2122 Nouvelle Année 2123 Nouvelle Année 2124 Nouvelle Année 2125 Nouvelle Année 2126 Nouvelle Année 2127 Nouvelle Année 2128 Nouvelle Année 2129 Nouvelle Année 2130 Nouvelle Année 2131 Nouvelle Année 2132 Nouvelle Année 2133 Nouvelle Année 2134

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La chanteuse Dua Lipa et l’acteur Callum Turner se sont mariésLa star de la pop Dua Lipa et l'acteur Callum Turner se sont mariés ce week-end à Londres

Read more »

Mariés au premier regard : une expérience scientifique sur l'amourDes célibataires acceptent de faire connaissance le jour de leur mariage, avec l'assurance d'être parfaitement compatibles. Ils sont suivis par des experts et décident de s'unir ou non. L'émission se regarde comme une télé-réalité, avec des situations éclectiques et suspense autour de l'avenir des couples.

Read more »

Mariés au premier regard : la lettre du père qui a fait pleurer LucileLucile, candidate de Mariés au premier regard, a fondu en larmes lors du bilan après la découverte d'une lettre de son père, qui s'excuse de ne pas avoir pu assister à son mariage. Ce moment poignant a été révélé en avant-première, montrant l'émotion de la jeune femme et le soutien d'Alex, son mari. L'émission explore également les confessions d'Alex sur son ex-compagne et les dynamiques des autres couples.

Read more »

Mariés au premier regard : Alex révèle pourquoi des séquences avec Lucile n'ont pas été diffusées et évoque son installation rapide avec elleDans l'émission Mariés au premier regard, Alex explique les raisons techniques ayant empêché la diffusion de certaines images avec Lucile. Le couple, marié à Gibraltar, a ensuite décidé de s'installer ensemble dans le sud de la France, une décision rapide qui a surpris les experts. Lucile a quitté son travail et son logement pour rejoindre Alex, affirmant que c'était la meilleure décision possible. L'article revient sur les moments clés de leur aventure et les réactions des participants.

Read more »