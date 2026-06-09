Le couple a pris la décision de vivre ensemble seulement quelques semaines après leur rencontre. Ils ont décidé de quitter la vie quotidienne pour se lancer dans une nouvelle vie ensemble.

Lucile et Alex, les derniers candidats de Mariés au premier regard, reviennent sur leur emménagement express . Le couple a pris la décision de vivre ensemble seulement quelques semaines après leur rencontre.

Dans une interview, ils expliquent que leur histoire s'est accélérée à vitesse grand V après leur voyage de noces au Maroc. Ils ont décidé de quitter la vie quotidienne pour se lancer dans une nouvelle vie ensemble. Lucile a quitté tout pour rejoindre son mari dans le Sud. Le couple a également décidé de s'installer ensemble et d'ajuster leur vie commune.

Chaque semaine, c'est un coup elle qui s'occupe de lui, un coup lui qui s'occupe d'elle. Ils ont également décidé de ne pas se fixer de limites et de vivre à l'émotion. Leur histoire continue d'écrire son histoire à deux, toujours aussi amoureux. Ils envisagent même de retourner au Maroc pour les noces de coton et de fonder une famille.





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mariés Au Premier Regard Lucile Et Alex Emménagement Express Vivre Ensemble Histoire D'amour

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Ils imposent des pratiques que nous pensions révolues' : querelle de chorales en Ille-et-VilaineLa chorale paroissiale n'anime plus les célébrations religieuses à l'église de Plerguer. Résultat d'une coexistence difficile, durant quinze mois, avec un autre groupe musical.

Read more »

Contrôles d'arrêts maladie : pourquoi se multiplient-ils ?,Les arrêts de travail font l'objet d'une surveillance accrue. Alors que les contrôles se renforcent et que plusieurs règles ont récemment évolué, Capital.fr fait le point sur les indemnités journalières, les durées maximales d'arrêt et les vérifications menées par l'Assurance maladie et les employeurs.

Read more »

« Ils m'ont certifié qu'ils partiront » : pourquoi les gens du voyage continuent de s'installer à Boos ?Les gens du voyage occupent depuis plus d'une semaine un terrain situé près de l'aéroport, à Boos. Une situation récurrente que le maire Bruno Grisel constate chaque année.

Read more »

Ils l’ont testé, ils l’ont validé : ce vin rouge médaillé Saint-Emilion Grand Cru est à moins de 8 eurosVous avez une préférence pour les vins rouges issus de la région bordelaise ? L’enseigne Cdiscount a dans son catalogue une cuvée qui devrai

Read more »