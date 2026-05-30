Lucile et Alex vivent une véritable idylle depuis leur mariage à Gibraltar. Leur lune de miel a été l'occasion pour eux de se découvrir et de renforcer leur amour. Dans le prochain épisode de Mariés au premier regard, diffusé ce lundi 1er juin 2026 et déjà disponible sur M6+, le candidat va offrir un cadeau qui fera très plaisir à sa chère et tendre.

Lucile est très touchée par un cadeau que va lui faire Alex dans le prochain épisode de Mariés au premier regard. Le jeune homme va offrir la clé de chez lui à sa bien-aimée afin de lui témoigner toute la confiance qu'il lui accorde.

C'est notamment le cas de Lucile et Alex, qui vivent une véritable idylle depuis qu'ils se sont dit oui à Gibraltar. Après une soirée de mariage placée sous le signe de la bonne humeur et de la fête, ils se sont envolés pour Taghazout, au Maroc, pour leur lune de miel, durant laquelle ils ont appris à mieux se découvrir.

Celui-ci a notamment profité de ce séjour pour lui faire part de ses sentiments, en lui adressant une nouvelle demande en mariage. Une fois de retour à leur quotidien, le manque s'est vite fait ressentir et ils n'ont pas pu rester séparés très longtemps, puisque la jeune femme a décidé de venir vivre chez Alex, dans le sud de la France, en quittant son travail et son appartement par amour.

Un déménagement très rapide qui n'était jamais arrivé en dix ans d'émission. Une décision sur laquelle Lucile a expliqué que ce n'était pas forcément trop rapide, car il n'existe pas un seul bon rythme en amour. Certains couples ont besoin de temps pour se construire, d'autres, comme Lucile et Alex, fonctionnent dans l'intensité et l'évidence.

Dans le prochain épisode de Mariés au premier regard, diffusé ce lundi 1er juin 2026 et déjà disponible sur M6+, le candidat va offrir un cadeau qui fera très plaisir à sa chère et tendre. Lucile sera très émue par le cadeau que va lui faire Alex dans le prochain épisode de Mariés au premier regard en guise de cadeau de mariage.

Les deux candidats passeront la nuit en forêt, dans une grande tente en forme de bulle, tout confort, digne d'une chambre d'hôtel. Un moment placé sous le signe de la déconnexion et du romantisme, durant lequel Alex a souhaité réserver une surprise à Lucile. Il lui a tendu une enveloppe contenant la clé de chez lui, une attention qui a comblé Lucile de bonheur





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