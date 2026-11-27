Lucile, candidate de L'amour est dans le pré, signale une arnaque utilisant l'image de ses enfants. Elle a contacté la police pour protéger sa communauté des fraudeurs.

Lucile, ancienne candidate de la saison quinze de l'émission L'amour est dans le pré, a récemment dû affronter une situation stressante concernant la protection de sa vie privée. La jeune femme a découvert que des clichés de son enfant avaient été détournés pour créer une fausse identité en ligne. Cet acte malveillant visait à arnaquer ses abonnés en exploitant la confiance que leur inspire sa famille.

Le détournement des clichés familiaux

L'impact émotionnel a été immédiat pour Lucile lorsqu'elle a réalisé que l'image de son fils servait de leurre à des escrocs. Les fraudeurs ont monté un profil fictif sur Facebook en utilisant des photographies volées de sa progéniture. Cette technique est courante car elle permet aux cybercriminels de semer la confiance auprès de leurs victimes potentielles.

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La jeune maman a pris les devants pour limiter les dégâts et informer sa large communauté de cette tentative d'escroquerie. Elle a appelé ses followers à la vigilance la plus extrême pour éviter de tomber dans le panneau. Son but principal était d'alerter sur le danger de ces profils usurpateurs qui circulent sur les réseaux sociaux.

L'intervention auprès des autorités compétentes

Face à cette atteinte à la vie privée, Lucile n'a pas hésité à saisir les autorités judiciaires. Elle a officiellement prévenu la police de cette usurpation d'identité et de l'utilisation abusive de ses photos. Cette démarche est cruciale pour tenter de faire disparaître les faux comptes et identifier les responsables.

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La candidate de L'amour est dans le pré utilise sa plateforme pour sensibiliser son audience sur ces pratiques déloyales. Elle met en garde ses plus de trois cent mille abonnés contre les profils suspects qui cherchent à interagir avec eux. Cette transparence montre son engagement à protéger son entourage et sa communauté en ligne.

La réaction des personnes concernées et suivantes

Lucile a exprimé son indignation face à cette violation de l'intimité de sa famille. Elle tient à souligner qu'elle et Jérôme n'ont sollicité aucune aide extérieure de ce type. L'idée d'accueillir une jeune fille au pair ou des candidats ne correspond pas à leurs besoins actuels.

Le couple a construit son foyer avec leurs trois enfants, Capucine, Adonis et Lily-Rose. Ils préfèrent maintenir un environnement familial clos et protégé des intrusions extérieures. La réponse ferme de Lucile confirme que leur vie privée reste une priorité absolue malgré leur exposition médiatique.