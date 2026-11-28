Lucien Richardis du Stade Toulousain risque jusqu'à 52 semaines de suspension pour avoir craché sur un adversaire lors de la défaite contre Lyon (35-22).

Lucien Richardis, joueur du Stade Toulousain, fait face à une suspension minimale de quatre semaines après avoir été expulsé pour avoir craché sur un adversaire lors du match disputé à Lyon (défaite 35-22). La commission de discipline de World Rugby pourrait alourdir cette sanction initiale.

Incident sportif à Lyon

Lors du déplacement du Stade Toulousain à Lyon qui s'est soldé par une défaite sur le score de 35-22, Lucien Richardis a écopé d'un carton rouge pour avoir craché sur un adversaire en fin de match. Cet acte, contraire à l'esprit sportif selon World Rugby, lui vaudra une suspension minimale de quatre semaines. La commission de discipline pourrait alourdir cette sanction.

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Sévérité du règlement mondial

Le règlement de World Rugby est particulièrement sévère en ce qui concerne les actes contraires à l'esprit sportif (règle 9.27). Si Richardis sera obligatoirement suspendu pour le prochain match (face au Racing à Ernest-Wallon), il devra aussi faire face à la commission de discipline et le barème des sanctions n'est pas tendre.

Plage de sanctions potentielles

Richardis risque une suspension entre 4 et 52 semaines (plafond maximal). Si le degré faible est retenu, il s'expose à une suspension de quatre semaines, si c'est le degré moyen, ce sera 8 semaines. Et s'il s'agit du degré supérieur, la suspension s'étalera entre 12 et 52 semaines. Il pourrait cependant bénéficier de circonstances atténuantes et réduire sa sanction de 50 %.

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Contexte et réaction du club

Probablement vexé d'avoir perdu le ballon en toute fin de match alors que son équipe était sur le point d'être battue à Lyon (35-22), le jeune Toulousain Lucien Richardis s'est rendu coupable d'un crachat sur un joueur lyonnais qui venait de le secouer. Une erreur de jeunesse qui lui a coûté un carton rouge après appel à la vidéo et qui pourrait coûter cher au jeune international espagnol.

Impact sur l'équipe toulousaine

Stade Toulousain a exprimé son point de vue sur la situation en déclarant : "Je me mets à leur place, cela ne doit pas être simple". Les "rouge et noir" devront prouver qu'ils n'ont pas oublié la recette qui fait leur succès durant les doublons, malgré cette perte de joueur clé et la défaite logique face au LOU.