Lucien Laurent, le premier buteur de l'histoire de la Coupe du monde

Découvrez l'histoire de Lucien Laurent, l'attaquant français qui a marqué le premier but de la Coupe du monde en 1930, et son lien avec Jules Rimet, le créateur du tournoi.

L'attaquant français Lucien Laurent a marqué le premier but de l'histoire de la Coupe du monde le 13 juillet 1930 à Montevideo, en Uruguay. Lors du match d'ouverture entre la France et le Mexique, il a inscrit le premier des quatre buts tricolores dès la 13e minute.

La France a remporté la rencontre 4-1. Ce but historique a été marqué de volée du pied droit, après un centre de Liberati. Laurent, surnommé P'tit Lulu, mesurait seulement 1,62 mètre. Il participait à cette Coupe du monde aux côtés de son frère.

Ce premier but reste gravé dans l'histoire du football mondial, précédant de peu celui de l'Américain Bart McGhee. Le créateur de la Coupe du monde, le Français Jules Rimet, président de la FIFA, a donné son nom au trophée original. Laurent et Rimet sont deux figures emblématiques de ce premier tournoi, qui a posé les bases de la compétition la plus prestigieuse du football. Lucien Laurent est né le 10 décembre 1907 à Saint-Maur-des-Fossés, en France.

Il a commencé sa carrière au CA Paris avant de rejoindre le Club Français en 1930. Après le Mondial, il a signé à Sochaux, club soutenu par la famille Peugeot qui promouvait le professionnalisme. Il a participé au premier championnat professionnel français en 1932. Sa carrière internationale s'est limitée à dix sélections et deux buts, dont ce premier but légendaire.

Il a également été convoqué pour la Coupe du monde 1934 en Italie, mais il n'a pas joué. Après sa retraite sportive, il a ouvert une brasserie à Besançon, où il a vécu simplement. Pendant des décennies, il n'a pas cherché la gloire, mais les journalistes ont fini par le retrouver. Dans les années 1990, alors que la Coupe du monde 1998 approchait en France, son histoire a pris une ampleur nationale.

Il était le dernier survivant de l'équipe de 1930 à avoir effectué la traversée de l'Atlantique sur un bateau italien de la Blue Star Line, un voyage de quinze jours. Lucien Laurent racontait son but avec une simplicité désarmante, sans forfanterie. Il décrivait l'action: le gardien Alex Thépot interceptait le ballon, faisait une longue relance sur Augustin Chantrel, qui trouvait Liberati sur l'aile.

Celui-ci débordait et centrait en retrait sur Laurent, qui reprenait de volée du pied droit, en coin dans la lucarne. Ce récit est devenu un morceau d'histoire orale du football mondial. Laurent est décédé le 11 avril 2005 à Besançon, à l'âge de 97 ans. Il a reçu plusieurs hommages, notamment des rues à son nom et une reconnaissance officielle.

Son exploit, bien que modeste dans le contexte de l'époque, a ouvert la voie à des décennies de moments inoubliables. Aujourd'hui, chaque Coupe du monde honore la mémoire de ce pionnier, dont le nom est à jamais associé à la naissance du tournoi. Le premier but de Lucien Laurent reste un symbole de l'esprit sportif et de la passion du football





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Lucien Laurent Premier But Jules Rimet Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ce joueur portugais pète les plombs juste avant la Coupe du mondeEn match amical de préparation face au Chili ce samedi, Rafael Leão a complètement perdu les nerfs. L'ailier de l'AC Milan a été expulsé après avoir asséné un coup à un adversaire, soulevant une question brûlante à moins d'une semaine du début du mondial 2026.

Read more »

Découvrez le classement des arrondissements de Paris où vivent les ménages les plus aisésD’après un nouveau rapport de l’Observatoire des inégalités, d’importantes disparités existent entre les différents arrondissements de Paris sur la répartition des ménages les plus riches. L’ouest de la capitale domine ainsi le classement avec en tête le VIIe arrondissement où près d’un habitant sur deux est considéré comme riche.

Read more »

Laurent Bonadei vise une qualification pour la Coupe du monde 2027 avec les BleuesLe sélectionneur de l'équipe de France féminine, Laurent Bonadei, exprime son ambition de qualifier l'équipe pour la Coupe du monde 2027 lors du match contre la République d'Irlande à Grenoble. Il souligne l'importance de la solidité défensive et de l'engagement collectif, tout en précisant que toutes ses joueuses sont aptes malgré la fatigue accumulée après le match en Pologne. Il revient sur la performance défensive lors de la victoire 5-0 contre la Belgique et met en avant l'effort général de l'équipe.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Découvrez la composition complète des 12 groupesLa phase de groupes du Mondial américain se déroule du jeudi 11 au 27 juin. Découvrez chaque poule, avec les 48 équipes réparties en 12 groupes

Read more »