Lucien Duléry se souvient de ses vacances d'enfance chez Johnny Hallyday

Lucien Duléry, fils d'Antoine Duléry, a confié sur France 3 avoir passé une semaine de vacances chez Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy. Il revient sur ce souvenir d'enfance où vivre aux côtés de la star lui semblait parfaitement normal. Un récit touchant qui illustre la proximité que le rocker savait instaurer avec son entourage.

Lucien Duléry , fils de l'acteur Antoine Duléry , a partagé un souvenir d'enfance marquant lors d'une émission sur France 3. Il a raconté avoir passé une semaine de vacances chez Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy , une expérience qu'il considérait comme parfaitement normale à l'époque, malgré le fait de côtoyer l'une des plus grandes stars de la chanson française.

Ce séjour s'était déroulé en compagnie des proches du rocker, dont les Bodin's, ainsi que de sa famille. Lucien, accompagné de son frère Raphaël et de leur père, avait été invité par Johnny Hallyday en personne. Il se souvient notamment avoir dormi dans une chambre voisine de celle du chanteur et de Laeticia Hallyday, et avoir partagé des moments de quotidien simples, comme se souhaiter bonjour ou échanger un baiser.

Avec le recul, il réalise à quel point cette proximité était exceptionnelle. Il garde aussi en mémoire une photo prise dans la piscine de la villa, où il était enlacé à Johnny Hallyday comme un ami, un souvenir qu'il qualifie d'inoubliable. Ce récit, rapporté par une journaliste de Voici.fr spécialisée dans l'actualité people, rappelle l'importance de Johnny Hallyday dans le paysage culturel français et les liens qu'il savait tisser avec son entourage, y compris les enfants de ses amis.

L'article évoque également le tournage imminent du biopic sur le chanteur et la possible participation de Laeticia Hallyday, tout en rappelant la relation professionnelle et amicale entre Antoine Duléry et Johnny Hallyday, notamment à l'occasion du film Jean-Philippe





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