Lucie, une danseuse paraplégique qui défie les préjugés dans un téléfilm inspiré d'une histoire vraie

Un téléfilm bouleversant qui suit le parcours d'une jeune femme en fauteuil roulant déterminée à devenir danseuse, démontrant que l'art transcende les limites physiques. Avec une performance authentique de Magali Saby, l'histoire explore les défis, les rencontres transformatrices et l'importance de croire en ses rêves malgré les obstacles.

Ce n'est pas une panne d'ascenseur qui va empêcher la jeune Lucie, paraplégique, de participer à l'audition d'un concours de talents. Grâce aux bras musclés de deux sympathiques candidats, elle gravit la volée de marches et peut se produire devant le jury car, contre toute attente, Lucie danse.

Pas avec ses jambes, mais avec ses bras, son dos, sa tête, son visage. Grâce aux efforts de sa mère, Lucie ne vit pas des allocations, elle a un travail - couturière dans un atelier - mais son rêve secret est ailleurs, sous les feux de la rampe.

Comment assumer cette folle passion et convaincre son entourage - et la société tout entière - que danse et handicap moteur ne sont pas nécessairement incompatibles, que cette association peut produire de la beauté, de l'émotion ? Librement inspiré de l'histoire de Magali Saby, ce téléfilm du cinéaste Jean-Pierre Améris accompagne la jeune femme sur le chemin de son émancipation.

Un parcours jalonné d'obstacles, de défis physiques et psychologiques, mais aussi de rencontres bienfaisantes, comme avec cet ancien soliste de l'opéra hospitalisé dans le même centre de rééducation que Lucie. Au-delà de premiers échanges rugueux, tous deux vont s'entraider. Le film est porté par l'énergie et l'enthousiasme communicatif de Magali Saby, qui joue son propre rôle.

Ses partenaires ne déméritent pas, d'Adèle Wismes en camarade d'hôpital à l'humour piquant à Samuel Mercer, horripilant à souhait en ex-danseur vedette mué en professeur tyrannique. Valérie Karsenti, quant à elle, se révèle très touchante dans le rôle de la mère de Lucie, une maman poule qui a sacrifié sa vie personnelle pour le bien-être de sa fille et qui ne comprend pas qu'elle envoie tout valser pour poursuivre des rêves hasardeux.

Une crainte que partagent sans doute bien des parents dont les enfants veulent poursuivre une carrière artistique





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