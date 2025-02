Lucie Lucas de retour en Bretagne pour un épisode spécial de « Clem »

Après deux ans d'absence, Lucie Lucas reprend son rôle de Clem dans un double épisode spécial intitulé « La Rando en famille » diffusé le 24 février prochain sur TF1. L'équipe s'est installée en Bretagne, région que l'actrice connaît bien depuis son installation en 2018. Lucie Lucas, fatiguée par le cinéma, profite de sa vie à la campagne et de son engagement écologique sur une micro-ferme en permaculture.

TF1 a annoncé le 4 février dernier sur les réseaux sociaux qu'elle emmènerait les téléspectateurs en Bretagne avec Clem . Une excellente nouvelle pour les fans de la série ! Après deux années d'arrêt, Lucie Lucas est prête à retrouver son rôle de Clem , personnage principal, à travers un double épisode spécial intitulé « La Rando en famille », diffusé sur la chaîne le 24 février prochain.

Et pour ce grand retour, toute l'équipe de la série a posé ses valises en Bretagne, région que l'actrice de 38 ans connaît très bien puisqu'elle s'y est installée avec sa famille depuis 2018. À l'occasion du retour de Clem sur TF1, Lucie Lucas a accordé une interview à Télé Star, disponible en kiosques ce lundi 17 février. Elle y explique qu'elle est quelque peu « fatiguée » par le cinéma. Sur les terres bretonnes où elle a élu domicile dans un magnifique château situé près de l'Arguenon, la comédienne « passe du temps avec ses enfants et son mari ». « Je m’occupe des animaux, de la ferme, je me balade », a-t-elle ajouté. Avant de souligner : « Avoir accès à ce coin de paradis, c’est nécessaire pour me ressourcer parce que je suis un peu fatiguée de ma carrière de comédienne et que prendre soin de soi, c’est important. »Ce choix de vie à la campagne est profondément lié à l'engagement écologique de Lucie Lucas. Sa nouvelle vie loin de Paris reflète son véritable combat pour la planète. Avec son époux et ses enfants, elle vit dans une micro-ferme en permaculture. « On vit dans un éco-lieu expérimental, en habitat partagé, dans une grande maison, on est onze personnes au total. Ça s’appelle la ferme de la Ville Lambert, dans les Côtes-d’Armor », déclarait-elle lors d’une interview pour Gala.fr en juin 2023. Sur place, l’actrice cultive avec son mari des fruits et légumes. Elle s’occupe de plusieurs animaux de ferme, dont des boucs. Ils vendent même leurs produits au sein d’une petite épicerie, directement aménagée dans leur corps de ferme. La Ferme de la Ville Lambert accueille aussi des ateliers, de confection de bouquets de fleurs sauvages ou de confitures. Un lieu de partage, permettant à la communauté locale de s’impliquer dans des activités créatives et solidaires.





