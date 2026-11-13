Lucie Choupe porte le drapeau pour le Lot-et-Garonne au 11 novembre

Lucie Choupe, 18 ans, a représenté le Lot-et-Garonne sous l'Arc de Triomphe lors de la cérémonie du 11 novembre 2026. Elle a été invitée à déjeuner à l'Elysée.

Lucie Choupe, une jeune habitante de 18 ans du Lot-et-Garonne, a été choisie pour symboliser la mémoire collective de son département lors de la grande cérémonie nationale du 11 novembre. Cette manifestation solennelle, qui s'est tenue sous l'Arc de Triomphe à Paris, a été présidée par le Président de la République Emmanuel Macron. La sélection de cette porte-drapeau relève d'un processus rigoureux géré par l'Office national des combattants et des victimes de guerre, également connu sous le sigle ONaCVG. Cet organisme a identifié Lucie Choupe comme représentant idéalement les jeunes de la région face à la nation.

Les détails de la cérémonie nationale

Le parcours de Lucie Choupe a débuté à Aiguillon, sa ville de résidence, où elle a participé à une cérémonie locale du 11 novembre avant de prendre la direction de la capitale. Le lendemain, elle a intégré le cortège parisien qui honore les morts pour la France. Sa présence sous l'Arc de Triomphe n'était pas anodine, car elle incarne la transmission intergénérationnelle entre les anciens combattants et la jeunesse actuelle. Ce rôle lui a permis de franchir le seuil symbolique du palais présidentiel, une invitation qui lui a été offerte pour déjeuner à l'Elysée après les hommages officiels.

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Cette expérience unique marque un cap important dans sa vie personnelle et associative. Elle a eu l'opportunité de rencontrer un commissaire de la Flamme, garant du souvenir national, ce qui a renforcé la dimension mémorielle de son engagement. Pour Lucie Choupe, porter le drapeau signifie également porter la mémoire des anciens. Elle a exprimé sa fierté à représenter les jeunes de son département sur cette scène nationale. Cette occasion lui a offert une perspective directe sur les institutions républicaines et leur rôle dans la conservation de l'histoire militaire française.

L'engagement associatif de Lucie Choupe

Derrière cette représentation officielle se cache un jeune femme profondément investie dans le milieu associatif local. Lucie Choupe occupe actuellement les fonctions de secrétaire de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre, section d'Aiguillon. Elle assure également le secrétariat du comité local, une double responsabilité qui demande une grande disponibilité. Son engagement n'est pas ponctuel ; il s'inscrit dans une dynamique longue visant à maintenir vivante la mémoire de ceux qui ont servi la France.

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Cet engagement associfif occupe une place centrale dans son quotidien. Elle consacre son temps et son énergie à des causes qui dépassent son âge, montrant un sens des responsabilités remarquable pour une adolescente de 18 ans. Sa participation à la cérémonie nationale du 11 novembre est le prolongement logique de ces actions locales. Elle contribue activement à la vie citoyenne de son territoire en veillant à ce que les valeurs de réconciliation et de souvenir restent présentes dans la société. Son parcours professionnel, bien qu'il ne soit pas détaillé dans les sources, semble s'articuler autour de cet idéal de service.

Réactions et impact local

Les autorités locales et les organisations qu'elle représente ont salué cet honneur avec enthousiasme. La section de l'ONaCVG d'Aiguillon se dit fière de compter Lucie Choupe parmi ses adhérentes. Cet événement renforce le lien entre les jeunes générations et les institutions de mémoire. Il démontre que le devoir de souvenir n'est pas réservé aux anciennes générations, mais qu'il est un pilier de l'identité départementale. La jeune porte-drapeau a ainsi pu partager son expérience avec son entourage, inspirant potentiellement d'autres jeunes à s'engager.

La cérémonie du 11 novembre 2026 a mis en lumière des initiatives locales portées par des citoyens engagés. Au-delà de la simple présence sous l'Arc de Triomphe, c'est tout un réseau d'associations et de bénévoles qui a été valorisé à travers le parcours de Lucie Choupe. Son invitation à l'Elysée illustre la reconnaissance institutionnelle de ces efforts citoyens. Cette reconnaissance officielle souligne l'importance accordée à la transmission de l'histoire par les jeunes porteurs de mémoire dans la République française.