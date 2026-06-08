Lucia Passaniti réagit à l'arrêt d'A priori et rend hommage à Bruno Salomone

L'actrice Lucia Passaniti, star de la série policière A priori sur France 3, s'exprime en exclusivité sur la décision d'arrêter la fiction après deux saisons. Elle confie la tristesse de l'équipe, particulièrement marquée par le départ de Bruno Salomone, décédé récemment après avoir tourné malgré la maladie. L'arrêt s'inscrit dans le cadre des mesures d'économie de France Télévisions.

Lucia Passaniti s'exprime en exclusivité sur l'arrêt de la série A priori. Tête d'affiche de cette fiction policière de France 3 , qui a connu deux saisons, l'actrice confie son émotion et celle de ses partenaires après cette décision.

Elle évoque particulièrement l'impact du départ de Bruno Salomone, décédé récemment, sur la dynamique de l'équipe. Malgré la présence de Florent Manaudou, qu'elle qualifie de super, le départ de Bruno Salomone a marqué un tournant difficile. Les comédiens avaient formé une véritable petite famille, se réjouissant de se retrouver chaque été pour le tournage. Cette fin soudaine laisse un goût amer, d'autant que la série devait proposer une troisième saison.

Lucia Passaniti souligne le professionnalisme de Bruno Salomone, qui a tourné ses scènes pour la saison 2 alors qu'il était déjà gravement malade, sans jamais se plaindre. Son décès a profondément bouleversé l'ensemble de la distribution et de l'équipe technique. L'arrêt d'A priori s'inscrit dans un contexte plus large de restructuration de France Télévisions, avec des suppressions de chaînes comme France 4 et des mesures d'économie. Ces décisions font suite à un rapport d'enquête sur l'audiovisuel public.

L'actrice, révélée par TF1, regrette cette tendance qui touche les fictions françaises. Elle se dit désormais fan des séries hexagonales après avoir été bercée par les séries américaines des années 70. Elle cite de nombreuses productions qu'elle suit avec passion, de Plus belle la vie à HPI, en passant par Engrenages ou le Monde de demain. Lucia Passaniti conclut sur une note nostalgique, se remémorant les bons moments de tournage et la complicité qui régnait sur le plateau d'A priori.

Ce n'est pas seulement une série qui s'arrête, c'est une étape marquante de sa carrière qui prend fin, laissant place à d'autres projets mais avec la fierté d'avoir fait partie d'une aventure collective forte. La disparition de Bruno Salomone, hommage public lors de ses obsèques en présence de nombreuses personnalités comme Jean Dujardin, amplifie la tristesse de cette fin. D'autres acteurs comme Guillaume de Tonquédec ont également témoigné de la difficulté de la fin de vie de leur ami.

Cette actualité funèbre et professionnelle entremêlée rend l'arrêt de la série encore plus poignant pour l'ensemble des acteurs concernés





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