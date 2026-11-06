Luca Van Assche, la double carrière du mathématicien du tennis

Alumni de l'université Dauphine PSL, Luca Van Assche concilie excellence académique et performance sportive. Portrait d'un athlète qui utilise les mathématiques pour optimiser sa progression sur le circuit ATP.

Luca Van Assche a réalisé une performance statistique exceptionnelle en gravissant 204 places du classement ATP en l'espace d'une année. Ce tenant du titre à la Plénitude Arena, qui occupait la 238e position à la fin de l'année 2025, démontre une progression fulgurante qui contraste avec sa réputation d'intellectuel du sport.

Un parcours académique d'excellence

Derrière cette ascension sur les courts se cache un étudiant rigoureux inscrit en deuxième année de licence dans le cursus Mido, pour Mathématiques et Informatique de la décision et des organisations. L'université Dauphine PSL, classée parmi les cinq meilleures au monde, accueille ce profil rare grâce au " parcours Talents " conçu pour les sportifs de haut niveau. Stéphane Boutillier, professeur d'EPS et référent sportif, précise que les deux premières années sont étalées sur trois ans pour accommoder le calendrier compétitif.

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Le programme ne propose aucun compromis sur le niveau académique. Les partielles sont exigées au même titre que celles des autres étudiants, bien que le calendrier soit adapté aux disponibilités de l'athlète. Stéphane Boutillier insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un fonctionnement à l'américaine où le niveau serait abaissé. À l'issue de sa licence, Luca Van Assche obtiendra le même diplôme et le même niveau académique que ses pairs.

Gestion du temps et sacrifices quotidiens

La conciliation entre tennis et études de haut niveau requiert une logistique sans faille. Luca Van Assche suit ses cours en ligne, partout où le circuit le mène, entre les tournois et les entraînements. Cette flexibilité engendre parfois des situations cocasses où le sport et la théorie se côtoient de manière abrupte. Un matin, l'athlète a passé un partiel jusqu'à 9 heures, avant de prendre un taxi pour la gare du Nord afin de rejoindre Wimbledon pour un train de 10h30.

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Cette nécessité de s'occuper l'esprit provient d'un besoin profond d'équilibre. Lors des discussions préalables à son entrée à Dauphine, les parents et le joueur ont exprimé le besoin vital d'un décrochage intellectuel par rapport au sport. Luca Van Assche a besoin d'être sollicité intellectuellement à un niveau très élevé pour maintenir son équilibre mental et physique.

Analyse stratégique et performance

L'impact de ces études s'étend progressivement à la performance sportive. Le jeune français s'investit de plus en plus dans l'analyse statistique de ses matchs, utilisant ses compétences en probabilités et en algèbre linéaire. Son coach, Sébastien Villette, observe cette tendance avec une nuance importante. Il note que l'athlète aime réfléchir et analyser, mais qu'il faut veiller à ne pas nuire à l'utilisation de ses qualités physiques.

Sébastien Villette explique que Luca peut parfois chercher des solutions à des problèmes qui n'existent pas, un comportement typique d'un esprit mathématique. Il rappelle que les capacités physiques de l'athlète sont au moins aussi bonnes que ses facultés intellectuelles. Ce double parcours repose sur une capacité de travail remarquable, renforcée par des demandes de travail supplémentaire pendant l'été, jamais découragé par les équations à plusieurs inconnues.