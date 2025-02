Luc Besson et Sarah Saldmann : L'Amour Brisé au Bas des Champs Élysées

Luc Besson et Sarah Saldmann ont été photographiés ensemble au bas des Champs-Élysées, suscitant des spéculations sur leur relation. La publication de ces photos a provoqué une réaction de l'ex-compagne de Besson, Sand Van Roy, qui a dénoncé une atteinte à sa vie privée.

Luc Besson et Sarah Saldmann s'embrassent : le cliché pris sur le vif au bas des Champs-Élysées, il y a quelques jours, ne laisse que peu de place au doute sur la tendre relation qui les unit. Certes, dans le froid parisien, avec doudoune, grosse veste de cuir et cagoule sur la tête, on est loin de romantiques photos sur une île paradisiaque. Mais on est aussi plus facilement repérable.

Ce qui a profité à un photographe, dont une série de quatre clichés suit le couple dans une déambulation parisienne et a été publiée en une du magazine Violette Dorange, la nouvelle héroïne des Français. « Il a trouvé sa meilleure avocate », ajoute un sous-titre du magazine, une allusion à peine voilée aux ennuis judiciaires du cinéaste et producteur, blanchi en juin 2023 par la Cour de cassation après des accusations de viol de la part de l'actrice Sand Van Roy. La publication des photos n'a en tout cas pas plu à l'intéressée, chroniqueuse de CNews, qui a réagi immédiatement en indiquant sur une story Instagram : « Atteinte à la vie privée ». Sur le plateau de l'émission « Grandes Gueules », sur RMC, on se pose la question : peut-on trouver l'amour sur leur plateau ? La réponse est apparemment positive, car Sarah Saldmann, grande habituée des médias et qui participe à l'émission, y a rencontré Luc Besson, venu présenter, mercredi, l'animateur. Pendant une intervention d'un chroniqueur, l'animateur, qui scrolle sur son portable, l'interrompt et s'exclame : « Là, les mecs, je ne sais pas si c'est vrai, il y a un couple people qui vient de sortir, je suis mort. Je ne peux pas le dire, je ne suis pas sûr que ça soit vrai ». Un peu plus tard, il ajoute « C'est un truc de ouf ». Sarah Saldmann avait confié à Jordan de Luxe, sur C8, qu'elle préférait les hommes plus âgés. « Je ne sors pas avec des hommes de mon âge, donc peut-être que ça facilite. En dessous de 50 ans je ne regarde pas. Je ne peux pas. Je pense que quelqu'un de 50 ans ou plus, ça matche plus », avait-elle indiqué. Et cet été, au même animateur, elle avait précisé : « Je ne me verrais pas entretenir quelqu'un », préférant les hommes avec « une situation ». L'avocate de 33 ans avait surtout révélé qu'elle était en couple avec un « homme de plus de 60 ans, inconnu du grand public ». Et la fille du nutritionniste Frédéric Saldmann avait fait cette étrange déclaration : « Celui-là, je n'arriverai pas à le quitter si je n'en ai pas un autre que j'aime beaucoup ». Luc Besson, quand il a rencontré Sarah Saldmann, était en couple depuis la fin des années 1990 avec la productrice Virginie Silla, qu'il a épousée en 2003 et mère de trois de ses enfants. Elle l'avait soutenu tout au long des accusations de viol. « Ma femme et mes cinq enfants sont formidables. À moi aujourd'hui de mériter leur amour », avait-il confié à, qui avait 15 ans quand il l'a rencontrée. Ils ont une fille, Shanna. Ensuite, Luc Besson est tombé amoureux de, qu'il a aussi épousée. Le mariage a duré deux ans, jusqu'en 1999. Luc Besson est grand-père d'une petite-fille de 4 ans, fille de Juliette.





