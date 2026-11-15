Louvre-Lens : journée d'animations pour enfants le dimanche 22 novembre 2026

Le musée du Louvre-Lens propose spectacles, ateliers et lectures pour les familles. Un don de jouet ou de livre donne accès à l'exposition à tarif réduit.

Le musée du Louvre-Lens, dans le Pas-de-Calais, organise dimanche 22 novembre 2026 une journée d'animations destinée aux enfants et à leur famille. Le programme réunit spectacles, ateliers et lectures à voix haute autour de l'exposition " Trop mignon ! L'art du bonheur ". Les activités se déroulent tout au long de la journée, avec des créneaux adaptés aux tout-petits comme aux plus grands.

Entre 10 h et 18 h, le musée accueille les bénévoles du Secours Populaire. Cette présence s'inscrit dans une démarche solidaire, puisque les dons de jouets et de livres sont destinés aux enfants dont les familles sont accompagnées par l'association.

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Spectacles et ateliers au programme du Louvre-Lens

Le programme du dimanche 22 novembre 2026 propose une série de rendez-vous échelonnés entre le matin et la fin d'après-midi. Le temps fort musical et théâtral se déroule à 11 h, avec le spectacle de la compagnie A Kan la Dériv'.

Ce récit d'apprentissage, livré à hauteur d'enfant, suit les premiers pas de Céleste. Entourée d'une profusion de peluches et de jouets, la petite fille doit trouver le bon équilibre entre le nécessaire et le superflu. Le spectacle est accessible dès 3 ans et dure 35 minutes.

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À 15 h, La roulotte ruche présente un concerto pour jouets. Des objets familiers y sont détournés de leur usage premier pour composer une joyeuse symphonie. Ce moment est proposé en famille, dès 2 ans, pour une durée de 35 minutes.

En fin de journée, à 18 h, le groupe Temps Calme propose une adaptation musicale de " Panique Tous Courts " de Vincent Patar et Stéphane Aubier. Le spectacle, dès 6 ans, dure 40 minutes et reprend trois courts-métrages en stop motion, avec des jouets en plastique désuets et un humour décalé.

Ateliers, lectures et découverte de l'exposition

Plusieurs ateliers sont accessibles sans réservation lors de cette journée au Louvre-Lens. Un atelier surprise, inspiré des œuvres de l'exposition, se tient dans le hall du musée de 14 h 30 à 17 h 30, avec un dernier accès à 17 h. Il est ouvert aux petits comme aux grands, qui doivent être accompagnés d'un adulte.

Toute la journée, les participants peuvent réaliser un petit hippopotame de papier bleu. Cette création s'inspire d'une œuvre en faïence égyptienne présentée dans l'exposition " Trop mignon ! L'art du bonheur ". L'activité est gratuite et accessible sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Les plus jeunes peuvent également participer à une séance d'éveil à 10 h 30 ou à 11 h 15. Après avoir découvert la petite sculpture pierre champignon de la Galerie du temps, les enfants de 18 à 36 mois identifient quelques émotions et expérimentent l'œuvre avec leur corps. Cette séance dure 30 minutes, avec un accompagnant par enfant, sur réservation.

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Enfin, à 16 h 30, la lecture à voix haute s'adresse aux enfants de 2 à 6 ans accompagnés d'un adulte. Installés sur des coussins, les participants écoutent une histoire de jouets et de peluches pendant 30 minutes. L'accès est gratuit, avec inscription le jour même.

Tarifs, réservations et conditions d'accès

Les conditions d'accès varient selon les activités, et le musée indique clairement les formalités à prévoir. Certaines animations sont gratuites, tandis que les spectacles sont payants avec un tarif réduit pour les mineurs.

Le spectacle de la compagnie A Kan la Dériv' coûte entre 4 € et 5 €, avec un tarif de 2 € pour les moins de 18 ans. Le spectacle Panique au village suit la même grille tarifaire. Les séances d'éveil pour les 18 à 36 mois coûtent entre 3 € et 6 € pour un bébé et un adulte, sur réservation.

Un don de jouet ou de livre ouvre droit à un tarif réduit pour découvrir l'exposition " Trop mignon ! L'art du bonheur ". Les activités gratuites en accès libre le jour même restent soumises à la limite des places disponibles, et un temps d'attente peut se former en fonction de l'affluence.