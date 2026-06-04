Loury Lag, l'aventurier basque qui repousse les limites de l'aventure à l'écran

Loury Lag, l'aventurier basque, sera au cinéma le 10 juin dans le documentaire 'D'un monde à l'autre', qui explore l'expérience du deuil. Il sera aussi tête d'affiche de la nouvelle émission de RMC Découverte 'Baroudeurs'.

L'aventurier basque Loury Lag repousse les limites de l'aventure à l'écran. L'explorateur basque sera au cinéma le 10 juin dans le documentaire 'D'un monde à l'autre', qui explore l'expérience du deuil.

Il sera aussi tête d'affiche de la nouvelle émission de RMC Découverte 'Baroudeurs'. De l'intimité du deuil aux terrains hostiles, l'explorateur basque Loury Lag revient au cinéma, avec le documentaire 'D'un monde à l'autre'. Il est aussi à l'affiche de la nouvelle émission de RMC Découverte 'Baroudeurs'. L'explorateur biarrot, habitué des terrains hostiles, mène une vie à deux vitesses.

'Je suis rentré un mercredi, donc c'est la journée des activités. Il y a eu zéro transition : j'ai fait le taxi toute la journée pour aller au piano, au sauvetage côtier, à la gym, au soutien scolaire… Quand je rentre à la maison, ma réalité, ce sont mes filles. Ma plus grande aventure, c'est d'être papa', sourit-il. Le trentenaire s'apprête enfin à faire une véritable pause au Pays basque, après une intense tournée de promotion.

D'un côté, celle de 'Baroudeurs', dont le premier épisode sera diffusé le 7 juin. De l'autre, celle du documentaire 'D'un monde à l'autre', attendu en salle le 10 juin. Deux projets liés par une même thématique : la survie en milieu extrême, mais portés par des intentions radicalement différentes. Là où 'D'un monde à l'autre' explore le deuil dans une dimension intime, 'Baroudeurs' plonge dans la survie en milieu extrême, avec des aventuriers qui se dépassent dans des conditions difficiles.

L'émission est née de l'idée de Charles Comiti, réalisateur et reporter de guerre.

'L'idée, c'est de partir à la rencontre d'un métier extraordinaire dans une des zones les plus reculées du monde', explique Loury Lag. Le premier épisode emmène les équipes au Honduras, à la rencontre de pêcheurs de langoustes qui plongent en apnée jusqu'à 40 mètres de profondeur pour remonter 'l'or rouge', revendu à prix d'or aux États-Unis, au péril de leur santé, parfois de leur vie. Beaucoup sont victimes d'accidents de décompression.

Pour atteindre cette région isolée, Loury Lag, Charles Comiti, un fixeur et un cadreur traversent la 'narcoroad', une route utilisée par les narcotrafiquants pour faire transiter la cocaïne. Pour ce format, la chaîne a laissé carte blanche à Charles Comiti et Loury Lag. Cette liberté les conduit parfois dans des situations particulièrement dangereuses. Après 70 kilomètres d'itinérance dans la jungle, l'équipe rejoint un village où elle doit rencontrer des narcotrafiquants.

'C'était intéressant, parce qu'ils nous expliquaient qu'en réalité ils n'avaient pas vraiment d'autres options pour vivre là où ils sont. ' Mais dès le lendemain de leur arrivée, l'armée intervient dans le village. 'Ça a donné l'impression que notre présence était liée au passage de l'armée. Ça n'envoyait pas un bon signal.

' Survivre en autonomie deux jours en forêt : on a fait l'expérience en Dordogne, sur le mode 'Koh-Lanta'. Denis Tribaudeau, pionnier de la formation survie en France, a donné rendez-vous à une douzaine de stagiaires dans le Périgord noir mi-juin. Deux jours et une nuit sans eau, sans nourriture. Juste un couteau dans la poche.

De quoi changer radicalement notre rapport à l'aventure et à la nature. Au milieu de la nuit, un groupe d'hommes cagoulés et armés les tire de leur sommeil, leur ordonne de les suivre et exige que les caméras soient coupées. L'épisode se termine finalement sans drame.

'Mais j'ai sincèrement cru qu'ils allaient nous faire tuer. On a dû se régler avec Charles. Je lui ai dit : 'J'ai des enfants, je ne veux pas crever.

'' 'D'un monde à l'autre', en salles le 10 juin, s'inscrit dans une démarche beaucoup plus introspective. Le documentaire suit Jérémie Renier après la mort de son ami. Les deux hommes se rencontrent après de longs échanges sur les réseaux sociaux autour du deuil alors que le père de Loury Lag est atteint d'un cancer incurable. Ensemble, ils partent pour une expédition sur la banquise arctique.

Trois ans après le tournage, l'émotion reste intacte.

'C'est un peu comme si on ravivait les choses, qu'on faisait vivre nos morts à travers cette œuvre. C'est marrant, parce qu'à un moment je me suis dit que j'en avais vraiment assez de parler de nos morts. Et puis, plus la date avance, plus je me dis : 'Merde, ça va s'arrêter.

'' Il poursuit : 'C'est quand même un projet qui nous a permis de nous rencontrer, de devenir amis et de partager un temps extraordinaire ensemble





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