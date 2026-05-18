Lourdes n'a pas besoin de miracles : Les guérisons sacrées mais pas forcement explicables

Dr Giada Monami, une nouvelle médecin face aux guérisons inexpliquées à Lourdes. Elle détaille son rôle, le processus de reconnaissance d'un miracle et les critères d'étude.

C'est un travail unique au monde : Dr Giada Monami , une nouvelle médecin face aux guérisons inexpliquées à Lourdes . Depuis la mi-avril, Giada Monami a pris la suite du Dr Alessandro de Franciscis à la tête du Bureau des constatations médicales de Lourdes .

La médecin italienne est la première femme à occuper cette fonction au cœur du processus de reconnaissance d'un miracle. Intretien : Ce début est à la fois magnifique et très intense. C'est un nouveau travail, vraiment unique au monde. Je suis très heureuse d'être ici, même si c'est très intense





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