Découverte historique à Lourdes : le nouveau local d'Anaïs Beni-Griffon abrite la maison Cénac, ancienne résidence du commissaire Jacomet qui a interrogé Bernadette Soubirous en 1858.

La boutique Les Pensées d'Anaïs, tenue par la fleuriste Anaïs Beni-Griffon dans le centre-ville de Lourdes, occupe désormais un lieu emblématique de l'histoire religieuse locale. L'établissement, situé au 5 rue Saint-Pierre sur la place Peyramale, correspond exactement à l'ancienne demeure du commissaire Dominique Jacomet, connue sous le nom de maison Cénac.

Histoire des apparitions et interrogatoire de 1858

Ce bâtiment a servi d'appartement officiel au commissaire de police lorsque des phénomènes mystérieux ont commencé à être signalés à la grotte de Massabielle. Le 21 février 1858, Dominique Jacomet y a reçu Bernadette Soubirous, une bergère de 14 ans, pour un interrogatoire officiel. Cette rencontre marque le moment où les autorités publiques ont commencé à traiter sérieusement les témoignages de la jeune fille.

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L'interrogatoire a eu lieu dans cette même maison Cénac, un épisode crucial souvent représenté comme un moment de tension entre la jeune prophétesse et les représentants de l'ordre. Les recherches menées par Anaïs Beni-Griffon en lien avec les archives municipales ont confirmé que ce local abritait bien la résidence du fonctionnaire chargé de l'enquête initiale.

Découverte inattendue lors des travaux d'aménagement

La redécouverte de ce patrimoine a eu lieu en hiver dernier lors des travaux de rénovation du nouveau local d'Anaïs Beni-Griffon. En ouvrant les murs pour agrandir l'espace de vente, la fleuriste de 36 ans a mis au jour un ancien mur avec une tapisserie déchirée, vestige visible d'une époque révolue. Cette découverte fortuite a permis de relier physiquement le commerce moderne à l'épisode historique de 1858.

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Depuis plus de dix ans, Anaïs Beni-Griffon est une figure connue du quartier pour ses compositions florales et ses plantes. Le déménagement vers ce nouveau local, précédemment une pharmacie du Progrès, offre un espace bien plus grand qui lui permet d'organiser des ateliers floraux mensuels. Ces activités rencontrent un succès notable auprès des clients qui apprécient l'atmosphère unique des lieux.

Intégration au parcours touristique et reconnaissance officielle

La ville de Lourdes a officialisé cette découverte en apposant un panneau explicatif sur la rue, juste devant la boutique. Ce panneau, dévoilé officiellement au début du mois lors de l'inauguration, fait partie du parcours touristique Le chemin de Bernadette. Nicolas Dargegen, archiviste du Sanctuaire de Lourdes, a confirmé que cet interrogatoire représente un moment charnière où le pouvoir public a pris l'affaire au sérieux.

Maire de la ville, Thierry Lavit, a souligné que ce pan de l'histoire de la cité mariale s'est bien déroulé sur ce site précis. La municipalité a apporté son soutien, ainsi que celui de l'État et de l'Agglo TLP, pour l'aménagement de la boutique. Cette initiative permet de remettre en lumière une figure historique souvent oubliée, celle du commissaire Jacomet, qui ne fut pas seulement un antagoniste mais un acteur clé de l'histoire des apparitions.

Impact touristique et mémoire de la maison Cénac

La nouvelle intégration de la maison Cénac dans le paysage touristique attire déjà de nombreux pèlerins et visiteurs curieux. Plusieurs personnes ont déjà visité la boutique spécifiquement pour visualiser la bâtisse où Bernadette Soubirous a résisté aux remontrances de l'interrogatoire. Cette présence tangible de l'histoire enrichit l'expérience des visiteurs entre le Cachot et l'église paroissiale du Sacré-Cœur.

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Cette redécouverte permet également de sortir de l'oubli d'autres figures liées à cette période, comme la tombe du commissaire Jacomet qui a été retrouvée après soixante-dix ans d'abandon. L'engagement d'Anaïs Beni-Griffon à partager cette histoire sans obligation d'achat contribue à maintenir vivante la mémoire locale. Le succès de cette approche montre que les récits historiques trouvent encore une forte résonance auprès des visiteurs modernes cherchant à comprendre les racines de Lourdes.