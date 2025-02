Lourdes 2030 : Des travaux importants et de nouveaux projets pour le Sanctuaire

Le recteur du Sanctuaire de Lourdes, père Michel Daubanes, nous parle des travaux importants réalisés ces derniers temps, notamment la rénovation de la centrale hydroélectrique et la démolition des anciens pavillons. Il dévoile également les projets en cours pour l'avenir du Sanctuaire, notamment la création d'un jardin paisible au bord du Gave et la modernisation du Village des Jeunes.

Le jour suivant la fête de Notre-Dame de Lourdes , où le Sanctuaire a accueilli une foule considérable par une météo favorable, le recteur, père Michel Daubanes, nous a accordé une interview afin d'aborder les grands projets et travaux en cours. Les travaux sur le barrage de la centrale hydroélectrique du Sanctuaire semblent achevés.\ Père Michel Daubanes : Terminés ! Ils ont été prolongés à cause de la crue du Gave de Pau, le 7 septembre dernier, mais le chantier est désormais terminé.

Cette usine permet de produire plus de la moitié de la consommation électrique du Sanctuaire et, à long terme, l'objectif est d'être totalement indépendant. Il fallait vraiment entreprendre ces travaux pour assurer la conformité des installations ainsi que la continuité écologique, c'est-à-dire permettre aux poissons de remonter et de descendre le Gave (une passe à poissons a notamment été réalisée sur la rive gauche). \Dans la continuité de ces travaux, où en est-on de la démolition des pavillons au bord du Gave ? L'espace des pavillons est à l'origine les baraquements des ouvriers de la basilique souterraine Saint-Pie X, construite dans les années 50. Ils sont ensuite devenus des locaux de permanence pour différents mouvements et services de l'Église lors de la saison des pèlerinages. Mais aujourd'hui, ces mouvements ont considérablement diminué. Les chrétiens recherchent un Sanctuaire, comme Lourdes en est un magnifique exemple, qui soit un lieu de ressourcement exceptionnel. Il s'avère qu'ils n'ont plus envie d'aller aux pavillons. Ces baraquements, bourrés d'amiante, ont mal vieilli et ils ne pouvaient plus décemment être occupés. Ces locaux ont donc été démolis, et nous avons un autre projet derrière dans le cadre de notre vision Lourdes 2030





