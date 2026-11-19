La ville de Lourdes a déployé plus de 200 panneaux directionnels pour améliorer l'accessibilité et guider les flux piétons entre le Sanctuaire et la ville haute, pour un coût de 120 000 €.

La ville de Lourdes a finalisé un chantier majeur de modernisation de son infrastructure touristique avec le déploiement d'une nouvelle signalétique piétonne. Ce projet, qui vise à restructurer l'expérience de mobilité des visiteurs et des résidents, a abouti à l'installation de plus de 200 panneaux directionnels entre août et octobre. Cette opération s'inscrit dans une volonté affirmée de remplacer un système d'indication obsolète, vieillissant de plus de vingt ans, par un outil pédagogique et fonctionnel adapté aux réalités contemporaines de la cité mariale.

Un remplacement nécessaire pour la mobilité piétonne

La décision de renouveler la signalétique de la Ville de Lourdes s'imposait face à la dégradation critique de l'ancien réseau. Les inscriptions sur les panneaux historiques avaient souvent disparu en raison de l'usure et des intempéries, rendant la lecture impossible pour une grande partie des usagers. Le design dépassé ne reflétait plus l'évolution des flux piétons ni les nouvelles exigences en matière d'accessibilité universelle. L'objectif central est désormais d'orienter clairement les visiteurs vers les principaux points d'intérêt afin d'inciter à la marche à pied et de désengorger les abords immédiats du Sanctuaire de Lourdes, où la concentration des flux était auparavant excessive.

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La nouvelle cartographie a été conçue pour favoriser une meilleure répartition des visiteurs entre le bas de ville, où se concentrent les infrastructures principales, et le haut de ville. Les panneaux indiquent non seulement les destinations, mais également le temps de marche estimé pour chaque lieu, encourageant ainsi une visite plus lente et plus intégrée à l'environnement urbain. Cette stratégie cherche à dynamiser l'ensemble du centre-ville en attirant les pèlerins et les touristes vers des zones culturelles et commerciales moins fréquentées, redistribuant ainsi la valeur économique sur l'ensemble du territoire communal.

Processus de conception et collaboration institutionnelle

Ce projet de signalétique piétonne à Lourdes a exigé une phase de préparation approfondie avant sa mise en œuvre. Francine Giles, directrice de l'Office de tourisme, souligne que cette transformation ne s'est pas faite en un jour mais représente des années de réflexion et de concertation. Le processus a débuté en 2025 avec l'intervention d'un cabinet d'études spécialisé, mandaté pour analyser finement les flux de circulation et identifier les points de convergence stratégiques pour l'implantation des nouveaux panneaux.

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La validité esthétique et historique de la signalisation a été garantie par une collaboration étroite avec l'architecte des Bâtiments de France. Les choix de conception, incluant le format, la couleur marron retenue pour les panneaux, et la police d'écriture, ont été validés pour respecter l'identité visuelle du site tout en assurant une lisibilité maximale. Cette attention portée aux détails visuels et contextuels permet d'intégrer harmonieusement les nouveaux éléments dans un environnement urbain chargé d'histoire et de symbolisme religieux.

Accessibilité renforcée et retours des usagers

L'un des piliers de cette nouvelle infrastructure est la prise en compte systématique des personnes en situation de handicap. Karine Walch, responsable du service accessibilité de la Ville de Lourdes, confirme l'impact positif de cette évolution auprès des associations de personnes malvoyantes. Le contraste visuel et la typographie ont été spécifiquement travaillés pour permettre une lecture aisée, répondant à une demande récurrente des usagers qui expriment désormais la satisfaction de pouvoir enfin lire les panneaux sans difficulté.

La fabrication des supports a été confiée à une entreprise locale située dans le Tarn, renforçant ainsi l'économie circulaire autour du projet. Les panneaux bi-mats directionnels, au nombre de plus de 200, ont été installés sur un périmètre vaste couvrant l'axe nord-sud de l'espace Robert Hossein au pic du Jer, et l'axe est-ouest reliant le Sanctuaire à la gare SNCF et au nouveau centre de santé. Cette couverture géographique large assure une continuité d'information pour tout déplacement piéton dans la ville.

Coût, impacts et vigilance contre le vandalisme

Le budget total du projet de signalétique piétonne de la Ville de Lourdes s'élève à environ 120 000 € HT. Ce financement a été rendu possible grâce au soutien de l'État et du Département des Hautes-Pyrénées, témoignant de l'importance accordée à cette initiative par les instances territoriales. La maintenance future de ces panneaux sera assurée par la collectivité, qui veille également à ajuster les directions en fonction de l'évolution de l'offre touristique et des services publics, comme les toilettes ou les parkings.

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Néanmoins, la mise en place de cette infrastructure a été accompagnée de faits divers regrettables. Quelques semaines seulement après l'installation, des actes de vandalisme ont été constatés sur certaines unités, dégradant volontairement les panneaux. Ces actes sont qualifiés d'irresponsables par les autorités, car ils représentent un coût supplémentaire pour la collectivité au détriment d'autres services publics. La ville de Lourdes reste ouverte aux retours de la population pour toute proposition d'ajustement, visant à pérenniser cet outil essentiel pour la mobilité et l'attractivité du territoire.