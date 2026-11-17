Découvrez la recette de crumble aux pommes et cannelle de Louloukitchen. Une astuce simple avec beurre demi-sel et cuisson poêle pour un goûter d'automne parfait.

Louloukitchen, la créatrice de contenu culinaire connue sous le nom de Lou Elsener, partage une recette emblématique adaptée à la saison froide. Suivie par 2,6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, cette experte propose un dessert d'automne simple et rapide. Il s'agit du crumble aux pommes et à la cannelle, un incontournable pour les après-midis au coin du feu.

Technique de Préparation Simplifiée

La réussite de ce gâteau repose sur deux étapes précises : faire revenir les fruits et préparer la pâte à la main. Lou Elsener dédie trente minutes à la cuisson au four. La préparation commence par couper les pommes et la poire en morceaux moyens. Ils doivent être sautés dans une poêle chaude beurrée.

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Le mélange inclut de la pâte de vanille et de la cannelle. Cinq minutes de mélange permettent d'intégrer le sirop d'érable. Cette étape pré-cuisson assure une texture fondante. Elle évite que les fruits ne deviennent une compote au four.

Astuces Ingrédients et Ingrédients

L'utilisation du beurre demi-sel constitue la signature de la recette. Lou Elsener insiste sur le choix des fruits pour la tenue. Les variétés Golden et Reines de Reinettes sont recommandées. Elles conservent leur structure après la cuisson.

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La pâte sablée se travaille dans un saladier. Il faut mélanger la farine, le sucre et la vanille. Le beurre doit être souple mais non fondu. Cette consistance garantit un résultat homogène. Elle prévient toute cuisson excessive au four.

Cuisson et Résultat Final

L'enfournement se fait à une température de 180 degrés Celsius. Le plat doit rester au four pendant trente minutes. La pâte doit devenir bien dorée avant extraction. Laissez refroidir le gâteau avant de le servir.

Une couche fine de pâte suffit sur les fruits. Elle apporte une texture croustillante sans masquer le goût. Cette recette est idéale pour le goûter. Elle convient aux débutants comme aux experts.

Convivialité et Saison Automnale

Louloukitchen sert ce dessert lors de ses réception. La simplicité de la recette charme ses abonnés. Elle assume ne pas être une pâtissière aguerrie. Cela rend l'approche accessible à tous.

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Les après-midis d'automne incitent à rester au chaud. Sous un plaid, la cuisine devient un lieu de découverte. La combinaison des saveurs réconforte le moral. Le beurre demi-sel ajoute une touche salée unique. Elle équilibre parfaitement le sucre de la pâte. Cette alliance crée un dessert authentique et moderne. Il reste l'un des plats préférés des fans. La recette peut être adaptée selon les préférences. Mais la méthode de base reste invariable. Elle assure un succès garanti à chaque essai. C'est une valeur sûre pour le week-end. Ou pour toute occasion festive en saison froide. Le résultat est toujours consistent et délicieux. Aucun outil complexe n'est nécessaire. Les mains suffisent pour mélanger les ingrédients. Le temps de préparation est court et efficace. Un gain de temps apprécié par tous. La recette invite à partager des moments. Et à savourer des saveurs d'automne régressives.