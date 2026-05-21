Louis Vuitton's Croisière 2027 Fashion Show: Stars in Attendance

Louis Vuitton's Croisière 2027 fashion show at the Cannes Film Festival featured celebrities such as Zendaya, Cate Blanchett, Zaho de Sagazan, Lena Mahfouf, and more. The show took place at the museum The Frick Collection and showcased the latest designs by Nicolas Ghesquière.

Au premier rang du défilé Louis Vuitton , Zaho de Sagazan donne une leçon de style aux côtés de Zendaya et Cate Blanchett Quel autre événement que le Festival de Cannes pour rassembler tant de célébrités de prestige ?

Le défilé Croisière 2027 de Louis Vuitton, naturellement. Un rendez-vous sélect auquel Zaho de Sagazan ou encore Lena Mahfouf ont brillé. Il est 18 heures, New York s'éveille. Pas de Fashion Week à l'horizon et pourtant, la métropole américaine a retrouvé, pendant quelques heures, l'effervescence d'un mois de la mode.

À l'origine de cette joyeuse agitation ? La maison, qui a planté le décor de son défilé Croisière 2027 entre la 70e et la 71e rue, dans l'enceinte du musée The Frick Collection.

Les mannequins ont paradé dans des mini-jupes torsadées, des T-shirt imprimés d'oeuvres Keith Haring, et d'autres manteaux chics imaginés parles plus convoitées ne pouvaient manquer la nouvelle présentation de Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton, car il détricote les futurs hits mode prévus pour les journées de far niente





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