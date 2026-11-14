Louis Tellier / Gobel : Première participation au salon Made in France 2026

Le groupe historique Louis Tellier / Gobel, implanté à Joué-lès-Tours, participe pour la première fois au salon du Made in France du 12 au 15 novembre 2026 pour renforcer sa notoriété.

Le groupe Louis Tellier / Gobel franchit une étape historique en participant pour la première fois au salon du Made in France, qui se tiendra à Paris du 12 au 15 novembre 2026. Cette décision stratégique marque un tournant majeur pour l'entreprise fondée en 1887 et installée depuis 1919 à Joué-lès-Tours, près de Tours dans l'Indre-et-Loire. Jusqu'à présent réservée aux professionnels et aux grands chefs cuisiniers, la marque s'ouvre désormais au grand public pour combler un déficit de notoriété auprès des consommateurs finaux. Cette présence inédite vise à faire découvrir au large public la richesse de la production industrielle française encore présente sur le territoire.

Une stratégie de visibilité publique inédite

Jean-Philippe Molinari, président-directeur général du groupe Louis Tellier, explique que cette participation s'inscrit dans une volonté claire de renforcer la notoriété de la marque auprès des ménages. Bien que les produits soient familiers aux amateurs d'émissions culinaires comme Top Chef et Le Meilleur Pâtissier sur M6, le grand public ignore souvent que ces ustensiles sont fabriqués par Louis Tellier ou Gobel. Le groupe réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires auprès du grand public, ce qui justifie cette nouvelle approche commerciale directement orientée vers les consommateurs. Cette participation constitue donc un chantier stratégique majeur pour l'entreprise qui souhaite consolider sa position sur le marché de détail.

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Patrimoine industriel et expertise française

Le salon de Paris offrira aux visiteurs une immersion dans l'héritage industriel français avec des produits emblématiques tels que les appareils à raclette traditionnels La Brézière® et L'Alpage® de la marque Tellier. De son côté, la marque Gobel mettra à l'honneur ses mythiques moules à pâtisserie en fer blanc, un matériau qui reste la spécialité unique de l'entreprise plus d'un siècle après son industrialisation. Fondée en 1887, Gobel est la plus ancienne entreprise française issue des ferblantiers et la première à avoir industrialisé le fer blanc. Aujourd'hui, elle se présente comme la dernière société à utiliser encore ce matériau, alliage d'acier et d'étain très prisé des professionnels pour sa capacité à offrir une meilleure maîtrise de la cuisson.

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Positionnement territorial et emploi en Touraine

Le site de Joué-lès-Tours demeure le principal réacteur économique et industriel du groupe, assurant une stabilité territoriale forte. Sur les 110 employés que compte l'ensemble du groupe, 80 travaillent en Touraine, tandis que le reste des effectifs se trouve du côté d'Argenteuil en région parisienne. L'usine tourangelle continue de jouer un rôle central dans la création de produits qui s'exportent dans 90 pays à travers le monde. Cette présence industrielle pérenne s'ajoute à l'offre du magasin d'usine situé à Joué-lès-Tours, qui propose environ 4000 références liées à la cuisine et à la table, incluant des produits de 15 autres fournisseurs en plus des marques historiques du groupe.

Innovation produits et adaptation aux normes

L'adaptation aux nouvelles attentes sanitaires et environnementales constitue également un axe de développement crucial pour l'entreprise. Face à l'évolution des connaissances concernant le Téflon et les PFAS, le groupe a dû innover pour maintenir la confiance de ses clients professionnels et grand public. Depuis trois ans, Louis Tellier a développé un antiadhésif sans PFAS, démontrant sa capacité à évoluer tout en conservant son savoir-faire artisanal. Cette innovation s'ajoute à la production diversifiée qui inclut, entre autres, les braséros et les mandolines créées en 1946 par Bron Coucke, entreprise rachetée par Louis Tellier en 2017. Cette capacité d'innovation assure la modernité d'un patrimoine industriel reconnu internationalement.