Louis Sarkozy de retour en France: S'installer à Neuilly-sur-Seine et peut-être se lancer en politique

Louis Sarkozy, fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy, quitte les États-Unis après 17 ans d'exil pour revenir s'installer en France. A 27 ans, il envisage de se présenter aux élections municipales de 2026 à Neuilly-sur-Seine, sa ville natale. L'héritage politique de son père semble l'influencer.

À 27 ans, Louis Sarkozy a décidé de quitter les États-Unis pour revenir vivre en France . Le fils de Nicolas Sarkozy a passé 17 ans de sa vie de l'autre côté de l'Atlantique, entre New York où il a vécu avec sa mère, Cécilia Attias, et son beau-père, Richard Attias, la Pennsylvanie rurale où il a fréquenté un pensionnat militaire, et la banlieue de Washington où il vit avec son épouse, Natali Husic.

Partisan de Donald Trump et défenseur du deuxième amendement de la Constitution américaine, qui garantit aux citoyens le droit de posséder une arme, le jeune homme possède une importante collection. Cette collection comprend notamment un Lee-Enfield de 1945, un fusil Martini-Henry à poudre noire, une carabine Winchester 1892, celle des cow-boys des westerns hollywoodiens, un Glock rose gravé au prénom de sa bien-aimée et un fusil à pompe Remington modèle 10, précise Le Monde. « J'ai une femme, je dois assurer la sécurité des miens », a-t-il expliqué au Monde mercredi 12 février 2025. Il devra donc laisser son arsenal derrière lui.Le souhait de Louis Sarkozy de s'installer à Neuilly-sur-Seine n'est pas un hasard. Le jeune homme pourrait bien se présenter aux élections municipales de 2026. Il aura alors 28 ans, l'âge de son père lorsque ce dernier avait battu Charles Pasqua et obtenu le titre de maire en 1983. « Être candidat à Neuilly en 2026, ce n’est pas contre les lois de la physique. C’est chez moi, là où je suis né », a confié le chroniqueur de LCI. Louis Sarkozy est donc prêt à reprendre le flambeau. En octobre 2024, l'ancien président de la République se trouvait au premier rang de l'auditoire de la Fondation Napoléon, durant lequel son fils avait réalisé un discours sur l'ambition littéraire de l'empereur. « C’est l’heure de Louis », répondait l’époux de Carla Bruni lorsqu’on lui demandait un autographe. Désormais en possession d’un bracelet électronique, qui lui a été posé le 7 février dernier suite à sa condamnation dans l’affaire dite 'des écoutes téléphoniques', Nicolas Sarkozy laisse volontiers la place à son fils





