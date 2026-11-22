Le lieutenant Louis-Marie Arviset, âgé de 25 ans, a été investi le 20 novembre à la tête de la brigade de gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac, renforçant une unité clé en Gironde.

Le lieutenant Louis-Marie Arviset a officiellement pris ses fonctions le 1er août à la tête de la brigade autonome territoriale de gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac, en Gironde. Cet événement marque le début d'une nouvelle étape pour cette unité stratégique, particulièrement sollicitée dans la région. La cérémonie officielle d'investiture a eu lieu le vendredi 20 novembre dans le parc du château Robillard.

Le profil exceptionnel d'un jeune commandant

Âgé de 25 ans, le lieutenant Arviset sort de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale de Melun, où il a été formé entre août 2024 et juin 2026. Issu d'une famille militaire prestigieuse, il est le fils du général de corps d'armée Bruno Arviset, actuellement en poste à la direction générale de la gendarmerie à Paris. Son parcours est remarquable, ayant intégré la réserve de la gendarmerie dès l'âge de 18 ans pour y servir pendant six ans.

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Parallèlement à son engagement militaire précoce, il a poursuivi des études supérieures rigoureuses. Il a obtenu un Master de droit pénal à Rouen avant de réussir du premier coup le concours d'officier de la gendarmerie au début de l'année 2024. Cette combinaison d'expertise juridique et d'expérience terrain constitue un atout majeur pour sa nouvelle fonction de commandement.

Cérémonie et soutien des élus locaux

L'investiture du lieutenant Louis-Marie Arviset a été présidée par le chef d'escadron Hubert Reverdy, commandant la compagnie de Blaye. Cette cérémonie réunissait une assistance prestigieuse incluant la sénatrice Edwige Diaz, le maire de Saint-André-de-Cubzac Mickaël Courseaux, ainsi que les maires des communes environnantes. Des membres de l'association d'anciens combattants ACPG-CATM étaient également présents, accompagnés de plusieurs porte-drapeaux.

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Dans son allocution, le chef d'escadron Hubert Reverdy a salué l'investissement du jeune lieutenant dès son plus jeune âge au service de la population. Il a souligné le rôle central de cette brigade, la qualifiant de porte-avions de la compagnie en raison de ses effectifs et de son activité intense. Ces remarques ont trouvé un écho favorable chez les autorités locales présentes sur place.

Renforcement des effectifs et mission stratégique

La brigade de Saint-André-de-Cubzac a procédé à un renouvellement de ses effectifs durant l'été. Sous le commandement du lieutenant Arviset, cinq nouveaux membres ont rejoint l'unité pour atteindre un effectif complet de 26 gendarmes. Bien que l'effectif théorique soit de 28 postes, la présence quotidienne fluctue généralement entre 23 et 24 agents en raison de détachements, de formations ou d'autres absences.

Rattachée à la Compagnie de Blaye, cette unité rayonne principalement sur le territoire du Cubzaguais et ses alentours. Elle fait face à une demande constante de la part des citoyens et des entreprises locales. Le maire Mickaël Courseaux a tenu à féliciter le lieutenant Arviset pour sa nomination, remerciant également la gendarmerie et plus spécifiquement la brigade de Saint-André pour leur dévouement continu.

Intégration locale et perspectives d'avenir

Le lieutenant Louis-Marie Arviset et son épouse Louise sont déjà bien installés dans la commune. Ils ont intégré la vie locale rapidement et se montrent impatients de découvrir davantage cette nouvelle région de Gironde. Cette installation tranquille contraste avec l'intensité des opérations menées par leur unité sous leur supervision.

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L'Académie militaire de la gendarmerie nationale, installée à Melun depuis 1945 et renommée AMGN en 2024, forme chaque année entre 150 et 200 officiers. Ces formations internes et externes préparent les futurs cadres comme le lieutenant Arviset à assumer des responsabilités élevées. Son arrivée à Saint-André-de-Cubzac s'inscrit dans cette continuité d'excellence au service de la sécurité publique.