Louis Chedid : Entre Rêverie et Engagement

À 77 ans, le chanteur Louis Chedid revient avec un nouvel album, plein de poésie et d'élégance. Entretien sur ce disque à l'image de son auteur et sur les sujets qui l'animent : les migrants, le bonheur, le rôle de patriarche et la réincarnation.

Dans un monde souvent bousculé, Louis Chedid fait de la rêverie l’antidote à bien des maux. À 77 ans, ce grand enfant se lance de nouveau sur les routes de France avec un 18e album plein de grâce, de poésie et d’élégance. Un disque à l’image de son auteur. Cet album vous ressemble, à la fois poétique, solaire, et incitant à tourner le regard vers l’extérieur.

Comment l’avez-vous conçu ? Dans la chanson 'Comme vous', vous abordez le sort des migrants et l’exil dont vous êtes vous-même issu… Il y a aussi ce très joli titre,'Le bonheur fait ma joie'. Qu’est-ce qui fait votre bonheur aujourd’hui ? La célébrité de votre mère était-elle pesante ? Comment assumez-vous aujourd’hui le rôle de patriarche, vous dont les enfants et les petits-enfants mènent de belles carrières artistiques dans la chanson ou l’audiovisuel ? 'On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime', chantez-vous… Avez-vous le sentiment de l'avoir assez dit aux vôtres? L’album se termine avec 'Le Train des nuages', chanson dans laquelle vous évoquez la réincarnation. Cette question vous préoccupe-t-elle ? Cet album vous ressemble, à la fois poétique, solaire, et incitant à tourner le regard vers l’extérieur. Comment l’avez-vous conçu ? C'est un équilibre fragile, je ne veux pas participer à la morosité ambiante. Mon métier consiste à faire du bien aux gens, à les faire rire, danser et chanter. Et, en même temps, je ne suis pas un type complètement évaporé qui vit dans une bulle. Donc, j'évoque aussi les situations qui m'indignent. Je l'ai toujours fait. Dans la chanson 'Comme vous', vous abordez le sort des migrants et l’exil dont vous êtes vous-même issu… Oui, ce sont les échos du déracinement de mon arrièrearrière-grand-père qui, à l'âge de 17 ans, a fui le Liban où il était persécuté comme chrétien maronite. Il a fait 1000 km à pied et à dos d'âne pour rejoindre l'Égypte. C'est une des grandes légendes de la famille. Elle nous rappelle à quel point il est difficile de quitter son pays. Mais c'est souvent une question de vie ou de mort. Je suis désespéré par le cynisme irresponsable des politiciens sur ce sujet. Un regard compassionnel sur la situation des migrants nous manque cruellement. Il y a aussi ce très joli titre,'Le bonheur fait ma joie'. Qu’est-ce qui fait votre bonheur aujourd’hui ? Partager avec les autres, donner plus qu'on ne reçoit, aimer les personnes qui vous aiment, accueillir le monde dans lequel on vit, essayer de le comprendre pour l'améliorer. Et bien faire mon métier qui consiste à émouvoir les gens. Quand, parfois, sur scène, je vois l'effet produit par une de mes chansons griffonnées dans ma chambrette, je n'en reviens pas. Ce sont des trucs comme ça qui me rendent heureux. Sans doute. Il y a quelques années, j'ai fait une chanson,'Bouc Bel Air', inspiré du petit village de Provence où, enfant, je passais mes vacances. C'était un paradis pour moi, un havre de liberté, loin de l'école et de ses contraintes. J'ai fait une chanson sur ces étés merveilleux, sans trop y croire parce que je me disais que ça n'intéresserait personne d'entendre ça. La chanson a rencontré un grand succès. Je me suis rendu compte que, plus vous allez chercher au fond de vous, plus ça parle aux autres. Chaque émotion intime recèle une part d'universel. J'ai eu une scolarité très chaotique. Petit, je ne comprenais pas qu'on veuille m'apprendre tout un tas de matières quand les adultes, eux, se concentraient sur une seule chose et semblaient heureux. Ce n'était pas toujours facile à assumer dans une famille comme la mienne. Lorsque des amis de mes parents venaient dîner, je m'enfermais dans ma chambre pour ne pas avoir à répondre au terrible:'Et à l'école, ça va?'. Vous savez, quand, pendant des années, vous êtes cantonné à cette image de vous-même, c'est très dur. J'ai fini par avoir le bac à 20 ans, d'une manière presque magique. C'était en mai 1968. Le jour de l'oral de philo, je suis tombé sur un examinateur avec qui je n'ai parlé que de cinéma, ma passion à l'époque. Il ne m'a rien demandé sur Kant ou Kierkegaard. Il m'a mis une super note et j'ai même eu une mention. Parfois, il y a des états de grâce.): le goût d'être artiste. Petit, je la voyais se lever, boire un café et se mettre à taper sur sa machine à écrire. Je trouvais ça merveilleux, moi qui devais être à l'école à 8 heures du matin. Elle m'a aussi transmis le goût de raconter des choses et de les partager avec un public. De mon père, scientifique, j'ai hérité de sa curiosité technique. Je suis un vrai geek! Pas du tout. Ma mère n'était pas écrasante. Elle trouvait bien tout ce que je faisais, un peu trop même! Vous savez, sa célébrité n'est vraiment arrivée qu'après sa mort. Elle s'est bonifiée avec le temps en quelque sorte. Je me souviens que, de son vivant, un de ses textes était tombé au baccalauréat. La plupart des élèves pensaient que l'auteur était un homme





NotreTemps / 🏆 39. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Louis Chedid Album Musique Poésie Migrants Bonheur Patriarche Réincarnation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Défilé Dior Haute Couture Printemps-Été 2025 : Entre Punk Rock et Rêverie FéminineLe défilé haute couture printemps-été 2025 de Dior a fusionné l'esprit punk rock et la féminité romantique, créant une ambiance inattendue. Découvrez les secrets du maquillage et de la coiffure signés Peter Philips et Guido Palau, ainsi que les inspirations qui ont guidé cette collection unique.

Lire la suite »

Louis Sarkozy : Entre Politique et Rêves AméricainsLouis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy, s'affirme de plus en plus sur la scène publique américaine. Chroniqueur et potentiel candidat politique, il suscite l'attention grâce à ses rencontres avec des personnalités influentes et sa présence lors de grands événements politiques.

Lire la suite »

Pierre-Louis Barassi: Entre rugby et études, un champion sur tous les frontsPierre-Louis Barassi, joueur de rugby du Stade Toulousain, a fait face à de nombreuses blessures depuis son arrivée en 2022. Malgré cette épreuve, il a su profiter de ses périodes d'inactivité pour poursuivre ses études et obtenir un master en management opérationnel à l'EM Lyon. Aujourd'hui, à 26 ans, Barassi est de retour sur les terrains et brille avec le Stade Toulousain et le XV de France.

Lire la suite »

Louis Bielle-Biarrey, entre doublé et malaiseL'ailier français du XV de France a réalisé un doublé face à l'Angleterre, mais a été victime d'un malaise à la mi-temps, un symptôme récurrent pour lui.

Lire la suite »

Billie, la fille de Matthieu Chedid qui trace sa route en musiqueSon premier mini-album, 'j'avance', est disponible sur toutes les plateformes musicales.

Lire la suite »

Choisir entre le persil plat ou frisé : entre les deux, notre cœur balance !Herbe aromatique polyvalente et très populaire, le persil se décline en cuisine dans de nombreux plats. Et séduit également par ses bienfaits. Si elles sont toutes les deux délicieuses, il convient de distinguer les variétés plates des variétés frisées, aux caractéristiques esthétiques et gustatives différentes.

Lire la suite »