Louis Burton termine troisième de la Route du Rhum 2024

Louis Burton finit troisième de la Route du Rhum avec son Ultim Armand Thiery. Ce résultat répète sa médaille de bronze du Vendée Globe six ans plus tôt.

Le skipper louis-malouin Louis Burton a remporté une performance historique en terminant à la troisième place de la treizième édition de la Route du Rhum. Cette arrivée marque un retour remarquable sur le podium pour le navigateur de Saint-Malo, six ans après sa troisième position obtenue lors de l'épreuve solitaire Vendée Globe. L'Ultim2026 Armand Thiery a franchi la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre le dimanche 8 novembre à 14h30 heure locale, correspondant à 19h30 en heure de Paris. Cette victoire d'étape complète une traversée de l'Atlantique réalisée en sept jours, six heures, vingt-huit minutes et quarante-deux secondes. Une réussite qui confirme durablement son statut parmi les navigateurs majeurs de la voile mondiale.

Stratégie victorieuse sur Ultim2026 Armand Thiery

La gestion du bateau Armand Thiery a été déterminante pour sécuriser ce podium. Le skipper a utilisé un monocoque historique, anciennement baptisé Macif de François Gabart, bien que légèrement plus court et moins performant que les Ultim de dernière génération. Malgré ces désavantages techniques, Louis Burton a su exploiter chaque transition de vent avec une efficacité redoutable. Il n'a jamais rechigné face aux obstacles, notamment le front froid qui a provoqué le chavirement du Maxi Banque Populaire XI de Jérémie Beyou. Cette résilience tactique lui a permis de rester dans le match des poursuivants durant toute la course. Le navigateur a menacé son rival direct Thomas Coville jusqu'à la dernière ligne droite du parcours.

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Concurrence intense face à Thomas Coville et Laperche

La lutte pour les places d'honneur a été particulièrement serrée contre Thomas Coville sur son trimaran Sébago. Les deux skippers étaient à seulement vingt milles nautiques lors du passage de l'œil de la dépression tropicale. Louis Burton a rallié la Guadeloupe moins de deux heures après Thomas Coville et dix-sept heures après le grand vainqueur Tom Laperche. Les organisateurs de la course ont souligné que le navigateur avait surpris son monde dès le départ. Il a intégré la catégorie reine de l'Ultra Multi avec une aisance déconcertante pour un débutant dans cette discipline. Cette première participation démontre une maîtrise instinctive des conditions complexes rencontrées sur cette transect Atlantique.

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Ascension rapide dans le monde de la course au large

Ce résultat couronne une transition fulgurante vers le sommet de l'archipel de la voile. Louis Burton évoluait précédemment en catégorie Imoca aux côtés du sponsor Bureau Vallée. Le passage aux Ultims s'est fait avec un nouveau partenaire principal, Armand Thiery. Ce changement de dimension s'est opéré à seulement six mois du départ de l'épreuve. On pensait initialement le Malouin peut-être trop jeune pour prétendre aux premières places sur ce type de bateau. Pourtant, sa victoire sur la traversée de la Manche le 8 septembre dernier en quatre heures, quatre minutes et vingt-cinq secondes avait déjà prévenu la concurrence. Son intégration au sein des géants des mers se fait avec une légitité indiscutable.

Un parcours semé d'embûches pour un équipage soudé

La préparation de cette épreuve a été marquée par une collaboration étroite avec l'équipe technique. L'ancien Macif de François Gabart détient toujours le record du tour du monde en solitaire. Cependant, la Route du Rhum 2018 avait vu le bateau laissé la victoire sur le fil à Francis Joyon à cause de problèmes techniques majeurs. Cette saison, le skipper de Saint-Coulomb vit avec son épouse Servane Escoffier et leurs enfants. Il a su transformer les leçons du passé en force pour cette nouvelle aventure. Il a poussé Thomas Coville dans ses retranchements jusqu'à la fin du parcours. Le respect de ses pairs est la plus belle récompense pour ce bizut de la catégorie Ultime.