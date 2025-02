Louis Barzu : un maître du ski barégégeois à 82 ans

Louis Barzu, moniteur de ski à l'ESF de Barèges depuis 1962, continue de transmettre son amour pour les sports de glisse à 82 ans. Son parcours, marqué par une passion pour le ski et le rugby, est une véritable ode à la station de Barèges et à son emblématique Ayré.

Louis Barzu , un véritable passionné du ski barégégeois, a débuté comme moniteur à l' ESF de Barèges en janvier 1962. À l'âge de 82 ans, il continue de donner des leçons, malgré deux prothèses aux genoux et des épaules pétées. Hors saison, il effectue un footing quotidien au Pic du Jer et pendant la saison, il fait le tour de la station en 2h30 environ. Souvent, il y a une leçon à donner. \Dans les années 50, à Lourdes, Louis pratiquait le ski et le rugby.

Le ski était alors réservé à une élite et Louis l'a découvert grâce au ski scolaire. Daniel Podevin avait créé le ski club lourdais et les jeudis du ski. Ils allaient à Barèges, la station à la pointe. Chaque dimanche, il y avait une course de ski à Barèges. Louis a enchaîné les compétitions de ski avec le ski club lourdais et le comité Pyrénées-Ouest. En 1962-63, il a obtenu le capacitaire pour enseigner le ski à Luchon et a intégré l'ESF de Barèges. La même année, il est devenu champion Armagnac-Bigorre de rugby, en juniors, contre le Stado, avec une pléiade de légendes du FCL. Il a continué encore 2 ans au FCL puis, barré par le solide René Trucco, il est parti en deuxième division à Vic-en-Bigorre. Il a arrêté sa carrière de rugbyman en 1972.\Entre-temps, il a été élu directeur de l'ESF de Barèges, poste qu'il occupera jusqu'en 1981. C'est l'année des championnats de France de ski à Barèges. Le président de l'Avalanche, Francis Castera, lourdais comme lui, avait pris les championnats de France sans en parler à personne. Cela a été un tollé général. Les vieux champions, comme Pierrot Marcou, pensaient que l'on ne serait pas en capacité de les organiser. Le préfet leur a dit qu'on ne pouvait pas refuser pour la renommée de Barèges. Louis a eu un coup de génie. Il a proposé au préfet : 'Si vous me donnez 150 militaires pour damer l'Ayré, on fait les championnats de France'. On a eu les militaires et on a fait une piste de descente extraordinaire. 10 ans après avoir quitté la direction de l'ESF de Barèges, on est venu le chercher pour lui proposer de prendre le poste de directeur de la station. Ils sont arrivés à minuit à son café-restaurant à Lourdes et lui ont dit : 'On a viré le directeur. On a pensé à toi'. Il a fait deux saisons comme directeur (1990-1991 et 91-92) et on lui avait confié la tâche piège de baptiser les pistes de l'Ayré. Il a utilisé les noms de champions de France comme Walter et René Jeandel, François Vignole, Henri Cazaux. Il a même baptisé une piste de fond René Jeandel. Lors de son court mandat de directeur de la station, Louis avait imaginé la création d’un télésiège montant à Oncet, avec un relais jusqu’en haut de Coume Layse. 'Parce que c’est notre piste. Elle est à nous celle-là'. Favorable à la réhabilitation du funiculaire de l’Ayré, il fait partie de l’association Funitoy de son ami Jean-Louis Louyat qui œuvre à la réhabilitation du funiculaire. Le maire, Pascal Arribet, y était réticent, au début. Mais, désormais, dans un projet 4 saisons, il y a une carte à jouer. Le maire l’a inscrit dans son programme. Louis espère que cette fois-ci, le projet parviendra à abouti





