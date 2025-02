Lou Petassa dévoile un programme riche pour sa saison 2025

Le club taurin Lou Petassa a présenté son programme pour la saison 2025, marquée par plusieurs événements phares. De la course de ligue de début de saison aux traditionnels taureaux piscines, en passant par la troisième édition du Trophée Tartarin et la Feria de Jouvenço, les amateurs de taureaux seront comblés.

Le club taurin Lou Petassa a dévoilé le programme de sa saison 2025 lors de son assemblée générale. L'occasion était également de remercier toutes les personnes qui soutiennent le club : la municipalité qui a réaffirmé son engagement aux côtés du club, les sponsors, les aficionados, les amateurs et les manadiers, remerciés pour leur implication. Le calendrier de cette nouvelle saison s'annonce riche avec plusieurs temps forts.

Elle débutera le samedi 19 avril avec une course de ligue où seront présentes les manades Laurent, Bon et Mogador, où l'on verra de jeunes taureaux en pleine progression. Le 7 juin marquera l'un des rendez-vous incontournables avec la troisième édition du Trophée Tartarin, course inscrite au Trophée de l'Avenir. Plusieurs taureaux prometteurs y participeront, notamment Avienius de Saint-Antoine, Salinier de Mogador, Caponne des Chanoines, Salus de Lautier, Pluton de Saumade et Hamouma de Didelot-Langlade. Côté raseteurs, on retrouvera Ameraoui Loïc, Martinez Steven et Diaz Romain ainsi que Fayssal Allam et Djabelkir Yanis. Autre temps fort le samedi 19 juillet avec une course de taü et châtres neufs mettant à l'honneur les manades Cavallini et Raynaud. Elle rassemblera des raseteurs talentueux comme Chebalik Hedi, Djabelkir Yanis et Romero Teggy. Deux autres participants doivent encore être confirmés pour compléter l'affiche. Trois dates sont prévues pour les traditionnels taureaux piscines qui se tiendront le 14 juillet, 6 août et 14 août. La bodega de la Feria de Jouvenço, organisée les 4 et 5 juillet, sera aussi un moment clé de la saison. Cette fête, qui se tiendra au Jardin des Plantes en collaboration avec la ville de Tarascon et le club taurin Lou Tau, proposera animations, spectacles et repas. Enfin le 11 novembre, le club clôturera son année avec son loto traditionnel





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

TAURO Lou Petassa Saison 2025 Trophée Tartarin Feria De Jouvenço

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

La JL Bourg accueillera le Trophée du Futur 2025Espoirs ÉLITE - La JL Bourg accueillera le Trophée du Futur 2025. Son équipe U21 est tenante du titre.

Lire la suite »

Lou Sanchez est élue Miss Alès 2025Lou Sanchez succède à Clara Crouzette et devient Miss Alès 2025 lors d'un gala au parc des expositions de Méjannes-lès-Alès. Animée par Sylvie Tellier et en présence de Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, la soirée a attiré un millier de personnes.

Lire la suite »

Travaux importants sur le passage à niveau de Nogent-l’ArtaudSNCF Réseau remplace deux aiguillages et 150 mètres de voies à proximité de la gare de Nogent-l’Artaud. Cette opération nécessitera la fermeture temporaire du passage à niveau n°22 jusqu'au samedi 8 mars 2025 avec des déviations routières mises en place. Les travaux se dérouleront principalement les week-ends du 14 au 17 février 2025 avec des fermetures nocturnes du lundi 17 février 2025 au samedi 8 mars 2025. Aucun train ne circulera entre Paris Est et Château-Thierry les samedi 15 et dimanche 16 février 2025.

Lire la suite »

Stade Français en direct, Poule C de Coupe des champions 2024-2025 (18/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »