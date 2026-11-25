Les Compagnons du Devoir de Chancelade organisent une vente aux enchères et un loto le 28 novembre au profit de l'Unicef Dordogne. L'événement célèbre la générosité avec des pièces uniques.

La Maison des Compagnons du Devoir de Chancelade invite le public à une initiative solidaire majeure à l'occasion de la Journée de la générosité. L'établissement ouvrira ses portes samedi 28 novembre de 14 à 18 heures pour soutenir l' Unicef Dordogne. Cet événement vise à célébrer Noël en avance tout en mettant à contribution le savoir-faire artisanal de la maison.

Déroulement de l'événement caritatif

L'action se caractérise par une mobilisation double autour de deux activités phares destinées à générer des fonds. Les festivités commenceront par l'organisation d'un grand loto qui attirera les participants amateurs de jeux. Ce loto mettra en jeu des pièces de caractère spécialement conçues par les artisans de la maison. Ces objets incluent notamment des tables basses, des porte-serviettes et des planches à découper en bois.

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Après le loto, une vente aux enchères succédera pour intensifier la collecte de fonds. Cette seconde phase se tiendra dans le réfectoire de la Maison des Compagnons, située allée des Sports à Chercuzac. Les enchères permettront d'attribuer des pièces de mobilier créées par les itinérants, véritables marques de fabrique de l'association. Les œuvres proposées incluent une pergola, une balancelle et une table de jardin.

Positionnement des acteurs clés

L'opération est portée par la direction de la Maison des Compagnons et l'association caritative partenaire. Alison Delcroix, prévôt de la Maison des Compagnons, coordonne les efforts logistiques et humains de l'événement. Elle a été photographiée aux côtés de Régis Vacher, président de l'Unicef Dordogne, pour symboliser cette alliance. Une bénévole de l'association a également été présente lors des préparatifs officiels de cette rencontre.

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Régis Vacher se félicite par avance des retombées financières potentielles de cette journée. Il souligne l'importance de soutenir le travail de promotion des droits de l'enfant dans le monde entier. Les recettes intégrales issues de la vente aux enchères seront exclusivement versées à l'Unicef. Cette destination des fonds garantit une transparence totale vis-à-vis des donateurs et des participants.

Impact local et contexte national

Cette mobilisation s'inscrit dans un cadre plus large de célébration des droits humains en Dordogne. La commune de Coulounieix-Chamiers célèbre également l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette célébration a eu lieu vendredi 20 novembre à la maison de quartier Claudie-Haigneré. Un concours de l'Unicef y a été couronné par la remise des prix aux lauréats.

Le programme de Coulounieix-Chamiers incluait également une exposition de dessins et un spectacle interactif. Ces événements parallèles renforcent la prise de conscience collective autour des enjeux de l'enfance. La Maison des Compagnons du Devoir aligne ses valeurs sur cette préoccupation sociétale. Leur engagement démontre comment l'artisanat peut servir des causes humanitaires concrètes.

Prochaines étapes et suite

L'événement de Chancelade se clôturera vers 18 heures le samedi 28 novembre. Les enchères se dérouleront de manière successive pour chaque pièce mise à l'encan. Les participants auront l'opportunité d'acquérir des objets uniques tout en contribuant à une cause noble. La communauté locale est invitée à soutenir les 250 journalistes qui rapportent ces initiatives.

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La localisation précise de la Maison des Compagnons facilite l'accès aux visiteurs et aux enchérisseurs. L'adresse allée des Sports à Chercuzac sur la commune de Chancelade est bien identifiée. L'association s'appuie sur la qualité de son information pour maintenir son engagement. Cette journée marque une étape importante dans la solidarité entre artisans et organisations humanitaires.